Не на набережной, а в самом центре: как встретят Новый год в Риге

Праздничные мероприятия пройдут на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, площади у Пороховой башни, на параллельной набережной 11 ноября улице между улицами Полю гате и Бискапа гате, а также на участке улицы Калькю напротив памятника Свободы между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

Мероприятия начнутся 31 декабря в 21:00 и продлятся до двух часов ночи. Рижан и гостей столицы будут развлекать популярные латвийские и зарубежные диджеи, а фасады зданий украсят праздничные видеопроекции.

В Вецриге будут размещены карты праздничных площадок, чтобы каждый мог найти для себя подходящее место для встречи 2025 года.