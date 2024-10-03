Один из очевидцев, приложив фото, написал:

-Мотоциклист погиб. Рядом стоит автомобиль без видимых повреждений. Соболезнования близким. Ребята, закрывайте уже сезон.

Сообщение вызвало сочувствие фейсбучан.

-Вечного сезона Тебе...!!

-Да и мотоцикл без видимых повреждений.

Соболезнования близким.

-Проезжали как раз мимо в этот момент ,ребёнок увидел и говорит - «ну ничего мама ,сейчас скорая помощь приедет и ему поможет раз он лежит и его накрыли ,ему наверно плохо ..»

..в этот момент стало очень грустно .. берегите себя . Соболезную.

-Соболезнования

-Вантовый мост?соболезную как жалко ребят

-Опять на мосту

-Как так?

...Как сообщило позже агентство ЛЕТА, вчера, 2 октября, примерно в 15:30 в Риге, на Вантовом мосту, водитель мотоцикла "Cagiva" не справился с управлением и въехал в ограждение моста.

В результате происшествия водитель мотоцикла погиб. Госполиция еще расследует обстоятельства происшествия.

ФОТО из Фейсбука