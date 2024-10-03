Один из очевидцев, приложив фото, написал:
-Мотоциклист погиб. Рядом стоит автомобиль без видимых повреждений. Соболезнования близким. Ребята, закрывайте уже сезон.
Сообщение вызвало сочувствие фейсбучан.
-Вечного сезона Тебе...!!
-Да и мотоцикл без видимых повреждений.
Соболезнования близким.
-Проезжали как раз мимо в этот момент ,ребёнок увидел и говорит - «ну ничего мама ,сейчас скорая помощь приедет и ему поможет раз он лежит и его накрыли ,ему наверно плохо ..»
..в этот момент стало очень грустно .. берегите себя . Соболезную.
-Соболезнования
-Вантовый мост?соболезную как жалко ребят
-Опять на мосту
-Как так?
...Как сообщило позже агентство ЛЕТА, вчера, 2 октября, примерно в 15:30 в Риге, на Вантовом мосту, водитель мотоцикла "Cagiva" не справился с управлением и въехал в ограждение моста.
В результате происшествия водитель мотоцикла погиб. Госполиция еще расследует обстоятельства происшествия.
ФОТО из Фейсбука