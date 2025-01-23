На прошлой неделе в Латвии выросла средняя цена на дизельное топливо

Обнародованная на этой неделе Еврокомиссией информация свидетельствует о том, что в Латвии литр бензина 95-й марки на неделе с 14 января по 20 января стоил в среднем 1,652 евро, на предшествовавшей ей неделе средняя цена бензина 95-й марки составляла 1,629 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,619 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива на прошлой неделе в Латвии составила 1,632 евро за литр, на предшествовавшей ей неделе в среднем дизтопливо стоило 1,607 евро за литр, а еще неделей ранее - 1,598 евро за литр.

Как сообщалось, рекорд средней цены бензина 95-й марки в Латвии был побит в 2022 году на неделе с 14 по 20 июня, когда средняя цена бензина 95-й марки составила 2,104 евро за литр, а рекорд средней цены дизельного топлива был побит с 21 по 27 июня и составил 2,108 евро за литр.

Еврокомиссия еженедельно собирает данные стран-участниц о средних ценах на топливо.