На границах Германии начались тотальные проверки

Пограничники утверждают, что проверки всё равно будут выборочными и только там, где руководство сочтёт необходимым.

Рихард Кёстер, федеральная полиция Аахена:

«Мы предпринимаем такие меры, которые позволят нам действовать гибко, в зависимости от времени и места. Проверки не будут одинаково интенсивными сразу на всех пунктах в одно и то же время. Помимо пограничного контроля, другие меры будут действовать в приграничной полосе глубиной 30 км. От нас и не ждут, что мы будем успевать везде, но с сегодняшнего дня контроль так или иначе будет осуществляться вдоль всей границы».

Недавняя серия вооружённых нападений в Германии стала политической темой номер один, и на фоне роста ультраправых настроений немецкое правительство приняло целый пакет жёстких мер, включая усиление контроля на границах.

Этот шаг Берлина вызвал критику в руководстве Евросоюза. Соседи Германии не исключают, что эти меры, пусть формально и временные, подрывают саму концепцию Шенгенского соглашения и Европы без границ.