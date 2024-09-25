Молодые семейные врачи не рвутся работать в регионы: им требуется «морковка» для мотивации

Будет ли это сделано, зависит от возможностей госбюджета. В последующие годы важно работать над концепцией оптимальной практики, совершенствованием системы цифровизации и качества и определением ее показателей. Также важен вопрос восстановления поколений семейных врачей, так как многие находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте.

Положительные изменения уже достигнуты: специализированными вузами выпущено в два раза больше молодых врачей. Но так как они не стремятся перенять малые практики в сельских регионах или открывать новые, требуется "морковка" для дополнительной мотивации.

Одно из решений - особый коэффициент. Это решение в бюджете Министерства здравоохранения на следующий год определено в качестве главного приоритета, но получится ли заручиться необходимой для его реализации поддержкой, окончательного ответа нет, пояснил парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульский на заседании подкомиссии Сейма по общественному здравоохранению, добавив, что требуется и более активное участие и поддержка самоуправлений.

Есть местные власти, где это делается, например, в Малте Резекненского края создана крупная совместная практика. Это направление, в котором надо двигаться и в других местах Латвии. Сейчас доплаты практикам семейных врачей рассчитываются исходя из плотности населения на территории и количества зарегистрированных пациентов.