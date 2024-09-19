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Миссия невыполнима. МВФ передумал возобновлять контакты с Кремлем после скандала

© BBC 19 сентября, 2024 08:35

Мир 0 комментариев

Международный валютный фонд передумал возобновлять прерванные из-за войны консультации с Россией после бурных протестов в Европе и Украине и обвинений в адрес МВФ и ее директора-распорядителя Кристалины Георгиевой в пособничестве российской агрессии, пишет BBC.

Фонд собрался было вернуться к ежегодной оценке российской экономики в рамках так называемой Статьи IV и отправить миссию в Россию, чтобы оценить состояние дел и выписать Кремлю рекомендации, как улучшить экономическую политику и какие реформы провести, чтобы больше зарабатывать и лучше жить.

Эксперты фонда должны были начать созваниваться с российскими чиновниками и банкирами в понедельник, 16 сентября, а следом планировали отправиться в Москву уже для личных встреч.

«Миссия встретится с широким кругом заинтересованных лиц, чтобы обсудить экономическую ситуацию, перспективы и проводимую властями политику», — объясняла цели фонда представитель МВФ Джули Козак на брифинге в начале прошлой недели.

Однако спустя всего несколько дней Кристалина Георгиева получила возмущенное письмо от министров финансов девяти европейских стран, после чего имела возможность лично выслушать от них упреки и возражения на закрытой встрече глав минфинов ЕС в Будапеште, сообщали западные СМИ.

В пятницу, 13-го, факт письма Георгиевой от имени Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии и Швеции официально подтвердила глава финского минфина Риикка Пурра.

«Новость о миссии стала неприятным сюрпризом для нас и других стран, которые поддерживают Украину. Здесь неизбежно возникает вопрос, какого рода советы МВФ намерен давать России? Будет ли он, например, советовать, как России лучше финансировать свою военную экономику?» — сказала она.

«Запад сдается»

Пурра назвала решение МВФ возобновить контакты с Кремлем беспрецедентным, поскольку оно «нормализует положение России в международном сообществе». После вторжения Запад работал ровно в противоположном направлении: он ввел против России масштабные санкции, а Путин стал изгоем в развитых странах и попал в розыск по обвинению в военных преступлениях.

«Пока Россия продолжает незаконную захватническую войну в Украине, международные институты, включая МВФ, не должны восстанавливать нормальные отношения с Россией», — сказала Риикка Пурра.

В том же духе высказались украинцы^
«Это решение — дипломатическая победа для Кремля, и МВФ действует так, будто все идет по стандартным правилам и ничего необычного не произошло», — написал президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов.

«Для России миссия МВФ — знак того, что они выигрывают, что их действия прощаются, а Запад сдается. Это — крушение дипломатии и морали. МВФ должен отвечать за последствия своих действий».

«Более стабильная российская экономика»

Фонд, со своей стороны, объяснил решение возобновить консультации, во-первых, тем, что обязан ежегодно отправлять миссию и давать рекомендации каждому государству-члену фонда, а во-вторых, тем, что ситуация в российской экономике «стабилизировалась» после двух лет неопределенности.

«В России после вторжения в Украину в 2022 году экономическая ситуация была исключительно неустойчивой, что затрудняло проведение консультаций по статье IV, особенно в отношении перспектив и рамок политики на ближайшую и среднесрочную перспективу, — объясняла представитель МВФ Джули Козак. — Теперь, когда экономическая ситуация стала более стабильной, консультации возобновляются».

Однако в итоге МВФ передумал.

«16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии, руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок, — цитирует госагентство ТАСС исполнительного директора от России в МВФ Алексея Можина. — В качестве причины откладывания миссии упоминалась техническая неготовность миссии к проведению консультаций».

Нужен ли России МВФ

Российские власти и не просили МВФ приезжать, добавил Можин.
«Инициатива всегда исходила от сотрудников фонда. Российская сторона никогда не просила о проведении консультаций, но всегда высказывала готовность принять миссию фонда во исполнение обязательств в рамках Устава МВФ», — сказал он.

Миссии было бы непросто работать в Москве в любом случае. После вторжения Кремль резко сократил доступность статистики, а процедура принятия решений стала еще менее прозрачной.

Да и рекомендации фонда Кремлю давно не интересны. В последний раз по итогам консультаций в ковидном 2020 году фонд в очередной раз отметил, что российская экономика растет вяло и для ускорения нужны реформы.

Он рекомендовал российским властям «уменьшить влияние государства, улучшить деловой климат и устранить недостатки в управлении, в том числе связанные с уязвимостью к коррупции».

«Эти рекомендации остаются актуальными и столь же важными, что и в предыдущие годы», — отметили эксперты фонда без особой надежды, что к ним прислушаются на этот раз.

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