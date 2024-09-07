Летнее тепло продержится до вторника; синоптики предупреждают об опасности лесных пожаров

Будет дуть слабый ветер, температура воздуха повысится до +23-27 градусов, в юго-западных районах - до +28-29 градусов.
В Риге днем будет солнечно, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +25-26 градусов.
Индекс УФ-излучения достигнет среднего уровня, поэтому жителей страны призывают соблюдать осторожность и не задерживаться на солнце долгое время.
Кроме того, синоптики информируют, что до вторника, 10 сентября, в стране сохранится такая же летняя погода, как и сейчас, так что в лесах постепенно становится сухо, на востоке страны ожидается повышенная пожароопасность.