Когда вы услышали, что в Детской больнице от дифтерии умер ребёнок. А его родители попытались забрать из стационара остальных своих детей, после чего родителей задержали — какой была ваша реакция? А вот педиатр и владелец вот этой клиники Эдгар Меднис у себя в соцcетях написал следующее:

«Вот так в SIA LV происходит дегуманизация родителей, которым присущ здравый рассудок и храбрость не попасть под влияние мейнстримной пропаганды, не вписываться в биомассу».

Эту запись врач сделал от лица своей клиники. Речь в ней — о тех родителях, которые, сами будучи привиты от дифтерии, своих детей решили не прививать. Попав в больницу с диагнозом «дифтерия», 4-летний мальчик умер. Это его родители «не вписываются в биомассу».

Далее тот же Меднис пишет: имеются сомнения, в том, что диагноз у больных детей вообще был «дифтерия», а главу Центра семейной вакцинации Детской больницы, профессора Даце Завадску ждут обыски, и «для неё уже полируют наручники».

В Детской больнице уже заявили о целой кампании клеветы и травли и пообещали обратиться в правоохранительные органы.

Глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска говорит — такие выходки в Интернете недопустимы для врача:

«Одна из возможностей — на время приостановить действие сертификата, если есть обоснованные доказательства, что врач дезинформирует общество. Действие сертификата приостанавливается, пока врач не пройдёт курсы о вакцинации. Или, если дезинформация продолжается, и врач не принимает во внимание никакие указания, например, от комиссии по сертификации общества врачей — то возможно лишение сертификата».

Сам Эдгар Меднис накануне у себя в соцсетях написал, что, по его информации, вечером 24 сентября Латвийское общество врачей как раз будет решать вопрос об аннулировании его сертификата. В Обществе врачей эту информацию не подтвердили, при этом сформулировать позицию о поведении врача намерены в среду:

«Мы все знаем ивермектин — это средство от паразитов. И оно работает. Поэтому вопрос, что это за вирус — и вирус ли это?» — а это цитата Медниса про Covid-19, к слову. В период пандемии педиатр регулярно распространял ложь или полуправду о вирусе и вакцинации против него. А его клиника ранее, помимо прочего, предлагала услуги связи с ангелами-хранителями и «балансировку ауры». Сейчас — нет, но интернет-архив всё помнит.

И все эти случаи Обществу врачей были хорошо известны, но там не спешат идти на радикальные шаги из-за одних лишь высказываний в соцсетях. А вот в Минздраве говорят — уже сейчас за подобные выходки врача можно было бы лишить сертификата.

«Я бы сказала, что такие права у Общества врачей есть. Но должно быть чёткое обоснование — почему принимается такое решение. Иначе могут быть обжалования. Но права — есть. Ведь цель — не навредить пациенту. И если есть подозрение, что вред может быть нанесён — предусмотрены случаи, в которых можно аннулировать сертификт», — сказала директор департамента медицинского ухода Минздрава Санита Янка.

Связаться с самим Эдгаром Меднисом не удалось. В его клинике призвали писать эму на электронную почту. Ответа не последовало.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила:

«Если кто-то осознанно распространяет ложную информацию — он должен за это отвечать. Инспекция здравоохранения должна не только следить за тем, как проходит лечение, но и за тем, как врачи ведут коммуникацию с обществом. Если нужны какие-то изменения в нормативных актах — я всегда буду открыта».

В ближайшее время Минздрав намерен начать переговоры с Обществом врачей и другими организациями о том, как предотвратить смерти пациентов, которых можно было избежать. Затронет эта дискуссия и критерии, по которым врачу могут не продлить сертификат или его аннулировать.