Латвия в ЕС поддерживает идею Chat Control: Колс призывает протестовать (2)

Редакция PRESS 6 сентября, 2025 06:34

Важно 2 комментариев

В последние недели я получил огромное количество писем, комментариев и вопросов как по электронной почте, так и в социальных сетях, касающихся так называемого «Chat Control» — регулирования ЕС, направленного на борьбу с распространением материалов, связанных с сексуальной эксплуатацией детей (CSAM) в интернете. Спасибо всем, кто участвует в обсуждении и требует ясности. Участие общественности и давление в этом вопросе не только понятны, но и необходимы.

На данный момент предложение достигло важного этапа — 12 сентября в Совете Европейского Союза ожидается обсуждение «окончательной позиции» стран-участниц. Большинство стран (включая Латвию) в настоящее время поддерживают это предложение. Однако Европейский парламент в предыдущем созыве (в 2023 году) принял позицию, защищающую конфиденциальность и исключающую из сферы действия регулирования такие инструменты, как полностью зашифрованные платформы обмена сообщениями.

Кратко: я не поддерживаю текущую редакцию регулирования.

Цель борьбы с распространением материалов о сексуальной эксплуатации детей правильна и заслуживает поддержки. Однако механизм, который сейчас предлагается для достижения этой цели, является несоразмерным, технически рискованным и юридически спорным.

Вот несколько ключевых проблем:

  1. Массовая проверка данных — предложение предусматривает обязательное сканирование всех сообщений, изображений, видео и ссылок, отправленных пользователями, с помощью искусственного интеллекта, включая зашифрованные переписки. Это, по сути, означает всеобъемлющий и превентивный надзор, который противоречит статье 7 Хартии основных прав ЕС (право на частную жизнь и свободу общения).
  2. Ослабление шифрования — для работы такой системы платформам придётся создавать так называемые «чёрные ходы», что технически угрожает безопасности всех пользователей. Это затрагивает не только отдельных граждан, но и журналистов, врачей, юристов, гражданское общество и даже внутреннюю коммуникацию компаний.
  3. Исключения для государственного сектора — сканирование не будет применяться к государственным и военным структурам. Таким образом, переписка граждан будет проверяться, а государственные институты останутся неподконтрольными. Такой избирательный подход не только недемократичен, но и вызывает опасения по поводу двойных стандартов и возможного злоупотребления механизмами контроля.
  4. Технологически недоказанное решение — эксперты в области криптографии и кибербезопасности неоднократно указывали, что такой подход технически ненадёжен. Он может привести к высокому уровню ошибок и массовым ложным срабатываниям, что повлечёт обработку и хранение данных невиновных людей.

Латвия в настоящее время входит в число стран, поддерживающих это предложение. На мой взгляд, это ошибочное решение. Такой подход, возможно, немного поможет в защите детей, но одновременно подорвёт права граждан, их безопасность и доверие к государственным институтам.

Призываю всех, для кого этот вопрос важен, продолжать выражать своё мнение — как публично, так и в общении с представителями правительства. Есть страны, где общественное давление уже изменило позицию властей (Чехия, Бельгия). Это возможно и в Латвии.

