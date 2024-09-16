Латвийский университет отмечает свое 105-летие: программа мероприятий

"Все начинается с мысли, с мечты. Как и латвийское государство, Латвийский университет когда-то был лишь мечтой, в которую мы поверили", - отметил ректор университета Гундар Берзиньш в преддверии юбилейных мероприятий, которые пройдут под девизом "Мечтай смело!".

В понедельник, 23 сентября, юбилейная неделя начнется с открытия выставки "В один год с ЛУ" в музее университета в его главном здании. Для нее музей отобрал 15 предметов, которые являются "ровесниками" ЛУ.

В среду, 25 сентября, торжественно откроются помещения школы докторантуры ЛУ и зал "Sapere aude" в Риге, на бульваре Калпака, 4, а во второй половине дня в Ботаническом саду ЛУ состоится прием, на котором будут чествовать меценатов и партнеров университета.

В четверг, 26 сентября, в 14:00 в атриуме Дома природы ЛУ состоится мероприятие, посвященное ядерной энергетике. В его рамках пройдет презентация специальной монеты Банка Латвии, посвященной науке о термоядерной реакции. В свою очередь в Большой ауле ЛУ состоится выпуск резидентов, на котором будут чествовать молодых врачей.

В пятницу, 27 сентября, в 10:00 в Малой ауле ЛУ состоится экуменическое богослужение, а затем - возложение цветов к памятнику Свободы. В 12:00 в Большой ауле пройдет торжественное заседание сената ЛУ и выпускная церемония докторов, а с 17:00 в академическом центре ЛУ, научных институтах, отделениях и хранилищах ЛУ - мероприятия Европейской ночи ученых.

В субботу, 28 сентября, состоится первый матч сезона баскетбольной команды ЛУ, а в 19:00 начнется традиционный академический бал университета, который станет завершающим мероприятием юбилейной недели.

С 26 сентября по 29 сентября в Ботаническом саду ЛУ будет открыта выставка "Встретить растение в себе. Этюд для природы и эмоций" в память о меценате ЛУ Кристапе Морбергсе.