Эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс комментирует: «За ошибочную политику расплачиваются на избирательных участках в урнах для голосования».

Эксперт признает, что в случаях, когда решение политиков неконституционно, можно обратиться в суд, однако подчеркивает: "Суд никогда не заменит работу правительства или Сейма".

Суд может постановить, что решение незаконно и не соответствует Сатверсме, но не может заменить работу политиков. Политики, в свою очередь, получают свою оценку на выборах. Однако в период между выборами общественность может активно высказывать свое мнение, чтобы политики его почувствовали и приняли во внимание.

Говоря о политической ответственности, ведущая Велта Пуриня напоминает: "Я всегда вспоминаю господина Бришкенса... Он подчеркивает, что это коллективная ответственность на каждый негативный вопрос. Однако конкретной ответственности практически никто не несет». В качестве реального примера она приводит провал проекта Rail Baltica.

Тем временем сегодня в Сейме рассматривается возможность ввести уголовную ответственность для президента, депутатов Сейма, членов Кабинета министров и других государственных чиновников за вредные действия или бездействие.

Как сообщает LETA, предложение оппозиционной фракции «Стабильности!» предусматривает наказывать политиков и чиновников по всей строгости закона: лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, с конфискацией имущества.

Представители партии объясняют, что поправки в Уголовный закон необходимы, поскольку вред, направленный против экономики страны или других важных отраслей, может представлять серьезную угрозу безопасности и стабильности страны.