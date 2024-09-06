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Кто возьмет ответственность? Политиков предлагают наказывать тюремным сроком с конфискацией за вредительство (1)

TV24 6 сентября, 2024 08:58

Латышские СМИ 1 комментариев

LETA

В программе TV24 «Dienas personība» поднимается вопрос: как заставить политиков взять на себя ответственность за свои решения? Ведущая программы Велта Пуриня спрашивает: «Если из-за нерадивости политиков страдает все общество, есть ли возможность оспорить решения правительства?"

Эксперт по конституционному праву Эдгар Пастарс комментирует: «За ошибочную политику расплачиваются на избирательных участках в урнах для голосования».

Эксперт признает, что в случаях, когда решение политиков неконституционно, можно обратиться в суд, однако подчеркивает: "Суд никогда не заменит работу правительства или Сейма".

Суд может постановить, что решение незаконно и не соответствует Сатверсме, но не может заменить работу политиков. Политики, в свою очередь, получают свою оценку на выборах. Однако в период между выборами общественность может активно высказывать свое мнение, чтобы политики его почувствовали и приняли во внимание.

Говоря о политической ответственности, ведущая Велта Пуриня напоминает: "Я всегда вспоминаю господина Бришкенса... Он подчеркивает, что это коллективная ответственность на каждый негативный вопрос. Однако конкретной ответственности практически никто не несет». В качестве реального примера она приводит провал проекта Rail Baltica.

Тем временем сегодня в Сейме рассматривается возможность ввести уголовную ответственность для президента, депутатов Сейма, членов Кабинета министров и других государственных чиновников за вредные действия или бездействие.

Как сообщает LETA, предложение оппозиционной фракции «Стабильности!» предусматривает наказывать политиков и чиновников по всей строгости закона: лишением свободы на срок от 5 до 12 лет, с конфискацией имущества.

Представители партии объясняют, что поправки в Уголовный закон необходимы, поскольку вред, направленный против экономики страны или других важных отраслей, может представлять серьезную угрозу безопасности и стабильности страны.

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Комментарии (1) 56 реакций
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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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