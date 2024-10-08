Контрабанда на метеозондах: одни лишь пули не решат проблему

"Это нарушает непрерывность других институтов и деятельности, и эту проблему необходимо решить. Средства самого решения: это не только элементарные пули или патроны, которыми можно было бы сбить", - заявил во вторник радиостанции Ziniu radijas главный советник президента по вопросам национальной безопасности.

"Некоторые из них могут подойти для военного времени, но не для мирного времени и для государства, которое устойчиво занимается этими проблемами", - добавил он.

По мнению Будриса, необходимо принять меры против тех, кто помогает осуществлять подобную деятельность и в Литве.

"Надо также работать со стороной, которая создает условия, - со стороной Беларуси и ее институтов. Оттачивать инструменты для мониторинга и контроля за происходящим", - сказал он.

Как ранее заявляли пограничники, из более чем 600 стационарных метеозондов в этом году пограничники перехватили более 70. Должностные лица подчеркивают, что теоретически они могут сбивать такие объекты при приближении к земле, но у них нет такой полномочий на это.

В ответ на угрозу, исходящую от воздушных шаров, политики намерены изменить закон и разрешить сотрудникам Службы охраны госграницы и Службы общественной безопасности сбивать воздушные шары с контрабандой, незаконно пересекающие границу Литвы.

"Может ли это использоваться для нарушения работы служб? На это должны ответить службы. Здесь мы не должны спекулировать о том, что каждый шар надувает белорусский КГБ", - сказал Будрис.

"Как было с нелегальными мигрантами? Сначала они проигнорировали проблему, затем помогали мигрантам пересечь нашу границу, наблюдая, как ломаются наши повседневные функции: пограничный контроль, предоставление убежища и другие", — добавил он.

Планируемые меры по борьбе с контрабандой, перевозимой с помощью метеозондов, будут представлены во вторник на пограничном пункте в Друскининкай.