Какой погоды ждать в воскресенье: тепло и кое-где дожди

Ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. В отдельных районах образуется туман и дымка. Ветер на большей части территории страны слабый, на морском побережье - чуть более сильный южный ветер. Температура воздуха упадет до +1-5 градусов, местами на побережье до +6-8 градусов.

В Риге ночью также переменная облачность без осадков, слабый ветер. Минимальная температура воздуха в столице - от +4 до +6 градусов.

Днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, с запада к Латвии приблизится циклон, поэтому после полудня, начиная с юго-запада, станет пасмурно, в юго-западных районах ожидается дождь. Ветер - юго-восточный, от слабого до умеренного, на морском побережье - порывистый. Максимальная температура воздуха - от +10 до +13 градусов.

В столице днем также ожидается переменная облачность без осадков, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха достигнет +11-12 градусов.