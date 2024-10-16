Как узнать о передаче пенсии второго уровня по наследству: житейское

Пенсия второго уровня – это государственная фондовая (накопительная) пенсия, которая является частью государственной пенсии по старости и которую образует накопленный капитал фондовой (накопительной) пенсии. Данный капитал присоединяется к остальной части пенсии по возрасту, когда ее участник достигнет установленного государством пенсионного возраста (в том числе возраста для запроса досрочной пенсии) и запросит выплату пенсии по старости.

Согласно положениям закона «О государственных фондовых пенсиях», накопленный капитал пенсии второго уровня может быть:

- добавлен к капиталу пенсии второго уровня другого лица – участника второго пенсионного уровня;

- передан для наследования в порядке, установленном Гражданским законом; но если размер накопленного пенсионного капитала второго уровня не достигнет 43,75 евро, то она не передается по наследству, а зачисляется в специальный государственный пенсионный бюджет;

- зачислена в специальный государственный пенсионный бюджет, если лицо не даст никаких распоряжений в отношении своей пенсии второго уровня на случай своей смерти.

Варианты распоряжения пенсией второго уровня на случай смерти до достижения пенсионного возраста.

С 2020 года каждый участник второго пенсионного уровня имеет право выбрать один из трех вариантов использования накопленного капитала данной пенсии, если участник уйдет из жизни до того, как достигнет пенсионного возраста и обратится за пенсией по старости (в том числе досрочно).

Если участник второго пенсионного уровня заранее предупредил потенциальных наследников о том, что оформил передачу накопленной пенсии второго уровня для передачи по наследству, то наследникам необходимо будет обратиться к нотариусу, чтобы заявить о наследовании.

Если наследники не знают о передаче пенсии и не собираются начинать дело о наследстве, так как участник не оставил никакого известного им имущества, то Агентство государственного социального страхования (далее – агентство) рекомендует все же выяснить, не оставил ли умерший для наследования пенсионный капитал второго уровня.

Это относится к случаям, если умерший:

- родился после 2 июля 1951 года,

- являлся участником пенсионного фонда второго уровня,

- умер после 1 января 2020 года и на день смерти пенсия по старости ему еще не была назначена.

Информацию о том, есть ли наследственное распоряжение участника, можно получить, обратившись в агентство по телефону 64507020, или написав электронное письмо на адрес konsultatisias@vsaa.gov.lv, или обратившись лично в любой центр обслуживания клиентов агентства. Там же можно получить информацию о порядке получения пенсии в качестве наследства.

На получение накопленной участником и переданной для наследования пенсии второго уровня наследники могут заявить свои права в течение 10 лет со дня смерти участника. Если в течение 10 лет наследники не обратятся за накопленным капиталом, то он будет переведен в специальный пенсионный бюджет.

При подготовке ответа использованы также материалы, опубликованные на сайте агентства по адресу: www.vsaa.gov.lv