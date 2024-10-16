Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Октября Завтра: Daiga, Dinija

Как узнать о передаче пенсии второго уровня по наследству: житейское

Еженедельник «Вести» 16 октября, 2024 16:38

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мамина сестра говорила, что собирается оставить ей свою пенсию второго уровня, но после ее смерти мы не нашли никаких документов об этом. Скажите, как-то можно узнать, передала она маме эту пенсию в наследство или нет?

Пенсия второго уровня – это государственная фондовая (накопительная) пенсия, которая является частью государственной пенсии по старости и которую образует накопленный капитал фондовой (накопительной) пенсии. Данный капитал присоединяется к остальной части пенсии по возрасту, когда ее участник достигнет установленного государством пенсионного возраста (в том числе возраста для запроса досрочной пенсии) и запросит выплату пенсии по старости.

Согласно положениям закона «О государственных фондовых пенсиях», накопленный капитал пенсии второго уровня может быть:

- добавлен к капиталу пенсии второго уровня другого лица – участника второго пенсионного уровня;

- передан для наследования в порядке, установленном Гражданским законом; но если размер накопленного пенсионного капитала второго уровня не достигнет 43,75 евро, то она не передается по наследству, а зачисляется в специальный государственный пенсионный бюджет;

- зачислена в специальный государственный пенсионный бюджет, если лицо не даст никаких распоряжений в отношении своей пенсии второго уровня на случай своей смерти.

Варианты распоряжения пенсией второго уровня на случай смерти до достижения пенсионного возраста.

С 2020 года каждый участник второго пенсионного уровня имеет право выбрать один из трех вариантов использования накопленного капитала данной пенсии, если участник уйдет из жизни до того, как достигнет пенсионного возраста и обратится за пенсией по старости (в том числе досрочно).

Если участник второго пенсионного уровня заранее предупредил потенциальных наследников о том, что оформил передачу накопленной пенсии второго уровня для передачи по наследству, то наследникам необходимо будет обратиться к нотариусу, чтобы заявить о наследовании.

Если наследники не знают о передаче пенсии и не собираются начинать дело о наследстве, так как участник не оставил никакого известного им имущества, то Агентство государственного социального страхования (далее – агентство) рекомендует все же выяснить, не оставил ли умерший для наследования пенсионный капитал второго уровня.

Это относится к случаям, если умерший:

- родился после 2 июля 1951 года,

- являлся участником пенсионного фонда второго уровня,

- умер после 1 января 2020 года и на день смерти пенсия по старости ему еще не была назначена.

Информацию о том, есть ли наследственное распоряжение участника, можно получить, обратившись в агентство по телефону 64507020, или написав электронное письмо на адрес konsultatisias@vsaa.gov.lv, или обратившись лично в любой центр обслуживания клиентов агентства. Там же можно получить информацию о порядке получения пенсии в качестве наследства.

На получение накопленной участником и переданной для наследования пенсии второго уровня наследники могут заявить свои права в течение 10 лет со дня смерти участника. Если в течение 10 лет наследники не обратятся за накопленным капиталом, то он будет переведен в специальный пенсионный бюджет.

При подготовке ответа использованы также материалы, опубликованные на сайте агентства по адресу: www.vsaa.gov.lv 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Снять наличные в банкоматах станет проще: СМИ

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

Банки должны будут облегчить доступ к снятию наличных в банкоматах, а также обеспечить постоянное очное обслуживание городских и сельских жителей. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к закону о кредитных учреждениях, устанавливающими требования к банкам относительно географического расположения, количества и минимального времени работы банкоматов, сообщает rus.tvnet.lv  со ссылкой на газету Latvijas Avīze.

Банки должны будут облегчить доступ к снятию наличных в банкоматах, а также обеспечить постоянное очное обслуживание городских и сельских жителей. Это предусмотрено принятыми Сеймом поправками к закону о кредитных учреждениях, устанавливающими требования к банкам относительно географического расположения, количества и минимального времени работы банкоматов, сообщает rus.tvnet.lv  со ссылкой на газету Latvijas Avīze.

Читать
Загрузка

Барклая снесут. С постаментом: Рижская дума решила (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

Рижская дума на сегодняшнем заседании приняла решение относительно памятника российскому полководцу Барклаю де Толли, сообщают источники press.lv в РД.

Читать

Латышский доктор признал, что ему неуютно среди темнокожих приезжих

Латышские СМИ 20:38

Латышские СМИ 0 комментариев

«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей

«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей

Читать

«Больше не звоните на этот номер»: публика, не говорящая на латышском, тормозит развитие страны»

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

"Русская языковая агрессия и наглость феноменальны. - Возмущается Лиана Ланга на своей странице в Фейсбук. - Публика, не владеющая государственным языком, создает социальную напряженность, стресс, мешает сотрудничеству, социальным и бизнес-процессам, тормозит развитие страны.  Именно поэтому кампания#AtkrieviskoLatviju призывает наказывать штрафами тех, кто не говорит на государственном языке. Послушайте, как русская женщина звонит в домоуправление и навязывает латышу русский язык".

"Русская языковая агрессия и наглость феноменальны. - Возмущается Лиана Ланга на своей странице в Фейсбук. - Публика, не владеющая государственным языком, создает социальную напряженность, стресс, мешает сотрудничеству, социальным и бизнес-процессам, тормозит развитие страны.  Именно поэтому кампания#AtkrieviskoLatviju призывает наказывать штрафами тех, кто не говорит на государственном языке. Послушайте, как русская женщина звонит в домоуправление и навязывает латышу русский язык".

Читать

Суперлуние: сегодня над Латвией — «Луна охотника»

Важно 20:28

Важно 0 комментариев

В ночь на 17 октября латвийцы (как, впрочем, и все жители Земли) смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений – суперлуну, известную также как «Луна охотника», сообщает портал grani.lv. 

В ночь на 17 октября латвийцы (как, впрочем, и все жители Земли) смогут наблюдать одно из самых впечатляющих астрономических явлений – суперлуну, известную также как «Луна охотника», сообщает портал grani.lv. 

Читать

Депутат Нацобъединения призывает запретить титры на русском языке в фильмах

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

Депутат оппозиционного Нацобъединения Илзе Индриксоне направила письмо комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, призывая ее начать рассмотрение поданных партией еще в прошлом году поправок о запрете титров на русском языке в фильмах.

Читать

Как теперь ездят в Россию и Белоруссию: глава автобусной компании

Важно 20:14

Важно 0 комментариев

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Несмотря на то, что отношения Латвии с РФ и РБ практически заморожены, и есть риск провокаций и неполучения консульской помощи, латвийцы продолжают посещать эти страны. С Рижского международного автовокзала люди отправляются в Москву и Санкт-Петербург, но теперь им нужно считаться с возросшей ценой билетов и длительными проверками на границе, рассказал Андрис Подгорный, председатель правления транспортной компании Norma-A, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать