Как борются с гаджетами в латвийских школах: дойдет до полного запрета или нет

Вопрос использования гаджетов в школах обсуждали руководитель сектора образования Национального комитета ЮНЕСКО Латвии Элина Берзиня, директор Рижской 49-й средней школы Имантс Меднис, директор средней школы Адажи Солвита Василевска и заместитель директора департамента образования Министерства образования и науки по вопросам инклюзивного образования Ольга Озола.

Элина Берзиня объясняет, что в прошлом году был опубликован большой доклад ЮНЕСКО о технологиях в образовании, в котором проанализированы данные за 2023 год.

Примерно в четверти стран мира действуют ограничения или даже полностью запрещено приносить мобильные телефоны в школы.

В докладе отмечается, что стран, которые ограничивают использованием гаджетов в школах, становится все больше. При этом речь идет о мобильных устройствах в целом, а не только смартфонах.

В 2024 году вышло дополнение к докладу — о социальных сетях и школах, в котором говорится о непропорциональном влиянии — например, травле в киберпространстве, особенно в отношении девочек. При этом эмоциональное давление влияет на обучение. Впрочем, в докладе отмечается, что гаджеты могут позволить и улучшить результаты в учебе — если это делается умеренно.

Сейчас в вопросе использования гаджетов школы автономны — каждое учебное заведение имеет право самостоятельно принимать соответствующие решения. У Министерства образования и науки нет конкретных данных по каждой школе, однако ведомство все чаще получает запросы от руководителей учебных заведений на ограничения гаджетов в школах. И школы имеют право вводить такие запреты, подчеркнула представитель Минобразования Ольга Озола.

Рижская 49-я средняя школа является одной из тех, где в правилах внутреннего распорядка есть два пункта. Первый: учитель может предложить использовать смартфоны во время учебного процесса Второй: если ученик хочет воспользоваться гаджетом во время учебы, он должен спросить разрешение у учителя. В первых трех классах телефоны запрещено использовать вовсе. А во время контрольных все смартфоны складываются в специальную коробку, сказал директор школы Имантс Меднис.

В Адажской средней школы до четвертого класса дети учатся в корпусе начальной школы, а ученики старших классов — в другом корпусе. Младшеклассникам запрещено использовать мобильные телефоны в школе, но они могут находиться в их рюкзаках. С пятого класса — все телефоны отправляются в контейнеры, откуда их можно забрать после урока. На переменах использовать телефоны можно. При этом в школьных коридорах установлены столы для настольного тенниса, который может составить конкуренцию телефону за внимание ученика, сказала директор Солвита Василевска.

Школа готова к полному запрету смартфонов — этот вопрос обсуждался и все двигается в этом направлении. Но для этого ученикам нужно предложить альтернативу. Кроме того, есть и другой нюанс — родители против полного запрета телефонов в школе.

Совет Рижской 49-й средней школы еще в прошлом году принял решение об ограничении использования телефонов. Сперва ученики организовали «день без гаджетов», а затем провели эксперимент, в ходе которого полтора месяца учащиеся не использовали смартфона на уроках, а оставляли их в шкафчиках. Против этих акций не протестовали ни учащиеся, ни их родители.

Меднис подчеркивает, что слово «запрет» звучит не очень хорошо, и в правилах внутреннего распорядка школы стараются избегать его использования. Сейчас запрет хотят ввести для учеников до восьмого класса — за пять лет можно вырастить поколение, которое будет использовать телефон, когда он действительно помогает, а когда отвлекает — откладывать его, считает директор.

Представитель Минобразования Ольга Озола поясняет, что вопрос направлен законодателям — в профильную комиссию Сейма подан законопроект, предусматривающие полный запрет на использование мобильных телефонов с первого по третий классы.