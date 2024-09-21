Израиль нанёс удар по столице Ливана Бейруту

«На данный момент никаких изменений в рекомендациях командования тыла не произошло. Мы обновим информацию о любых изменениях», — также говорится в сообщении.

The Times of Israel и «Едиот ахронот» со ссылкой на источники сообщают, что целью атаки был Ибрагим Акиль — член Совета джихада, высшего органа военного руководства «Хизбаллы», возглавлявший военные операции ливанского движения.

По данным The Times of Israel, удар пришелся по зданию в южном пригороде Бейрута Дахии, который считается оплотом «Хизбаллы». Собеседник издания, близкий к ливанскому движению, утверждает, что Акиль был убит. Израильские военные его смерть пока не подтверждали.

Ливанские СМИ опубликовали видео с последствиями удара. Минздрав Ливана заявил, что в результате атаки три человека погибли, еще 17 ранены.