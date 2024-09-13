Из-за распространения ковида многие больницы вводят ограничения

Видземская больница закрыла на карантин несколько отделений и требует у посетителей надевать маски.

Латвийское общество больниц сообщает, что ситуация в каждой больнице тщательно отслеживается, и есть вероятность, что подобные ограничения будут введены и в других медицинских учреждениях.

Если сравнивать данные этого года с прошлогодними показателями за период с 1 августа по 10 сентября, то количество пациентов с "Covid-19" в Видземской больнице выросло почти в три раза. В прошлом году в этот период с вирусом в больнице находились 15 человек, в этом году - 40.

"На данный момент у нас достаточно много инфицированных "Covid-19" пациентов во втором терапевтическом отделении, есть несколько пациентов в хирургии и в первом терапевтическом отделении, один пациент - в реанимационном отделении. Поскольку заболеваемость довольно высока, периодические вспышки происходят и в других отделениях. В педиатрическом отделении тоже есть пациент, но он приехал с инфекцией уже из дома", - рассказала руководитель терапевтического отделения Видземской больницы Анна Мироновска.

(Lsm.lv)