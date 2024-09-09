Иран передал России баллистические ракеты в обмен на Су-35

Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

При этом не уточняется, сколько оружия было поставлено и когда произошла передача.

По данным Института изучения войны, в обмен Тегеран планирует получить российские истребители Су-35.

Белый дом отказался подтвердить факт поставок оружия, но вновь выразил обеспокоенность тем, что Иран все активнее поддерживает Россию.

Вашингтон уже несколько месяцев предостерегает Тегеран от передачи баллистических ракет России.

"Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины и приведет к гибели еще большего числа украинских граждан", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Шона Саветта.

"Это партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, что дестабилизирующее влияние Ирана распространяется не только на Ближний Восток, но и на весь мир".

Иран поставляет России оружие для использования на поле боя в виде ударных беспилотников "Шахед" с осени 2022 года.

Они считаются самым значительным вкладом Тегерана в российские военные действия из-за того, что способны нанести большой ущерб.

Данные американской разведки появились в тот момент, когда Россия заявила о захвате еще одного населенного пункта на востоке Донецкой области.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили села Калиново и Новогродовка, расположенные примерно в 20 километрах к юго-востоку от Покровска.

Российские войска продвигаются к ключевому логистическому центру уже несколько месяцев, что вынудило Украину отдать приказ об обязательной эвакуации детей из города.

Москва заявляет об успехах в Донецкой области на фоне противостояния крупному вторжению украинских войск в Курскую область.

В то же время в рамках Единого дня голосования в Курской области проходят выборы губернатора.

По словам председатель Центризбиркома Эллы Памфиловой, голосование решили проводить по просьбам населения, несмотря на продолжающие бои с ВСУ в регионе.

"После взрывов, после всех бомбардировок, после беспилотников, мы видели все это, мы уже ничего не боимся. И самое главное, что люди идут голосовать, потому что мы хотим мира, мы хотим мира и покоя в Курской области", - сказала местная жительница Екатерина Щербакова на избирательном участке.

Неожиданная украинская военная операция в Курской области, начавшаяся 6 августа, застала врасплох даже западных сторонников Киева.

В прошлом месяце президент Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения является создание буферной зоны внутри России, чтобы предотвратить ее дальнейшие нападения на Украину, но подчеркнул, что не заинтересован в постоянной оккупации российской территории.

Выступая на редком публичном мероприятии в Лондоне, главы британской и американской служб внешней разведки заявили, что вторжение стало значительным достижением, которое может изменить ход войны.

"Это типично дерзкий и смелый поступок со стороны украинцев - попытаться в какой-то мере изменить игру. И я думаю, что они в какой-то степени изменили ход событий", - сказал глава MI6 Ричард Мур.

"Украинцы, войдя в Курскую область и взяв ряд населенных пунктов, действительно вернули войну домой для простых россиян".

"Это не только подняло боевой дух украинцев, но и обнажило некоторые уязвимые места путинской России и ее вооруженных сил", - сказал директор ЦРУ Уильям Бернс.