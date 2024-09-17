"18,6 vs 14,7

Смертность на 1000 человек. В Украине по сравнению с Латвией.

На наш размер это всего лишь (простите, извините) примерно на 7000 человек меньше, чем в стране, которую ежедневно бомбардируют неприятели.

Что ж, нужно отметить, что наши неприятели еще более могущественны, потому что без оружия они добиваются почти того же самого результата. Нежные объятия чиновника, так сказать", - написал в Facebook Роланд Гулбис.

Посмотреть полный список стран можно здесь.

Напомним, ранее Центральное статистическое управление сообщило, что число умерших за семь месяцев этого года превысило число родившихся на 8080, тогда как за тот же период прошлого года разница составила 7794 человека.