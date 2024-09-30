Это работает! Топ-5 самых эффективных процедур для тела Реклама 30 сентября, 2024 14:19 Реклама

Похудеть и улучшить состояние кожи – желание многих. Мастера Beauty Station знают, как воплотить эту идею в жизнь без хирургических операций да еще с бонусом в виде релакса (чтобы не сказать - блаженства)...

Все, о чем мы сейчас расскажем, не больно, не хлопотно, приятно и не слишком дорого.

Когда речь заходит о коррекции фигуры, то параллельно с физической активностью и правильным питанием именно массажи (ручные и, конечно, аппаратные) занимают особое место. В соединении массажных методик с антицеллюлитными дренажными обертываниями по системе Arosha даже вне интенсивного курса можно достаточно быстро получить заметный моделирующий результат.

За пару месяцев можно сделать кожу более упругой и эластичной, вернуть тонус проблемным зонам тела (в том числе живота, бедер, верхней части рук и ног), уменьшить размеры талии и снизить проявления целлюлита.

Самое приятное во всем этом, что все предлагаемые процедуры очень приятны —позволяют снять нервное напряжение и получить порцию удовольствия на физическом уровне.

Сразу предупредим, что существует великое множество видов массажа, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и техники, показания и противопоказания, хотя последних мало. Поэтому выбор конкретной процедуры (или лучше - программы) зависит от индивидуальных особенностей организма и конкретных целей, которых следует достичь.

Вот как выглядит лучшая, проверенная нашими клиентами и рекомендуемая профессионалами мира салонная пятерка корректирующих методик для тела:

LPG-массаж – проверенная за десятилетия процедура, которая нравится практически всем. Методика способствует коррекции объемов тела, уменьшает или тормозит развитие жировых отложений, повышает тонус кожи и снижает отечность.

Изначально LPG-массаж использовался для лечения рубцов и восстановления мышечной ткани. Важно, чтобы оборудование было подлинным, а процедуру проводил опытный специалист, прошедший дополнительное обучение. Дело в том, что LPG – патентованный массаж его создателя Луи-Поля Гитея. Заметим, что в нашем салоне он проводится на оригинальном оборудовании компании LPG Systems - Cellu M6 Integral.

Основные принципы компании LPG Systems в создании оборудования и процедур – это безболезненность, нейросенсорное воздействие, принцип антигравитации и к тому же еще и интеллектуальное программирование.

LPG-массаж — это вакуумно-роликовое аппаратное воздействие на кожу. В основе процедуры лежит стимуляция процессов метаболизма в подкожных жировых клетках. В результате чего улучшается микроциркуляция, становится сильнее лимфоток.

Режим работы насадки (манипулы) подбирается для каждого клиента индивидуально. В манипуле создается вакуум, и она мощно всасывает складки кожи. Вакуум запускает активный обмен веществ и усиливает отток лимфы. Ролики разминают подкожно-жировую клетчатку по массажным линиям.

Не удивляйтесь, но LPG-массаж часто дает еще и нейросенсорный эффект: наши пациенты, пока работает мастер, погружаются в сладкую дрему.

Результат, которого можно ждать от LPG-массажа, помимо всех выше названных, - это ощущение легкости во всем теле (происходит улучшение микроциркуляции тканей), а также уменьшение болевого синдрома после физических нагрузок (тренировок).

Несмотря на то что LPG принято считать классикой, менее эффективной от этого она не становится. Курса из 10 процедур достаточно, чтобы усовершенствовать фигуру и уменьшить объемы – тут у кого как получается, многое зависит также от питания.

Классический ручной массаж – сплошное наслаждение и одна из лучших процедур для того, чтобы вы оставались здоровыми.

Польза массажа заключается в его способности улучшать кровообращение, снимать напряжение и стресс, а также улучшать общее состояние организма. В процессе массажа специалист руками оказывает механическое и рефлекторное воздействие на поверхность тела, приводит в тонус мышцы, улучшает кровоснабжение тканей, усиливает обменные процессы в организме.

Во время процедуры мастер всегда использует различные техники и приемы: поглаживание, растирание, разминание и другие. Комбинируя их, массажист создает гармоничный поток энергии, расслабляя и тонизируя тело одновременно.

Благодаря таким, казалось бы, нехитрым действиям удается стимулировать кровообращение, справиться с отеками, усилить лимфоток, запустить процесс регенерации тканей и отчасти предотвратить преждевременное старение.

Ручной массаж, если вы попали к хорошему массажисту (а именно такой и есть в нашем салоне), способствует повышению тонуса кожи, обновлению эпидермиса и часто даже к некоторому похудению.

Все прочее про массаж вы и сами знаете. Позвольте себе это удовольствие и заодно подарите своему телу и душе заслуженное блаженство и… лучшую форму.

Массаж с использованием вакуумно-роликовой технологии Starvac, аппарата французского производства Medic Systems (Франция), – прекрасный выбор для тех, кому хочется подкорректировать фигуру.

В комплекте прибора - вакуумные и роликовые насадки для воздействия на разные участки тела с различной интенсивностью. Все проходит согласно выбранной специалистом программе, соответствующей потребностям конкретного пациента.

Чего ожидать от процедуры? Улучшения микроциркуляции, усиления лимфооттока, активации метаболизма организма, усиления снабжения тканей кислородом и как результат – улучшения питания кожи и подлежащих тканей.

Использование Starvac позволяет коже стать более гладкой, подтянутой, упругой, менее бугристой и целлюлитной. А вместе с правильным питанием – снизить жировые отложения в проблемных зонах: на животе, бедрах и ягодицах. То есть процедура оказывает корректирующее действие на "апельсиновую корку" и помогает справиться с проблемой лишнего веса.

Процедура отлично релаксирует, снимает мышечное напряжение, способствует снятию усталости. Обычно нужно не менее пяти-десяти сеансов, чтобы результат стал очевиден. Проводятся они два-три раза в неделю. Продолжительность – от 30 минут до часа, если воздействие идет на все тело.

Сочетание ручного классического массажа с элементами метода Starvac – прекрасный путь к отличному самочувствию и более красивому телу.

Еще одна отличная процедура, которая с первого сеанса дает чувство потрясающей легкости в ногах, - это лимфодренажные «сапожки», метод проверенный и весьма эффективный.

Механический лимфодренаж уменьшает отек, его не любит целлюлит, происходит некоторое уменьшение объема ног и всего тела в целом. Процедура часто используется в качестве базовой процедуры при начале коррекции силуэта тела и антицеллюлитной терапии.

«Сапожки» активизируют физиологические процессы организма. Во время процедуры ноги массируются давлением воздуха. Специальные лимфодренажные «сапожки» подключаются к машине, которая вырабатывает сжатый воздух. Воздух равномерно подается в манжеты, создавая плавные и ритмичные волны давления. При общем лимфодренаже механически дозированный поток воздуха сжимается по направлению от стоп к бедрам, от ладоней к пояснице.

Arosha(«Ароша») - еще один метод, разработка итальянцев, который прекрасно дополняет (но может и солировать) программу по моделированию зон живота, бедер, ягодиц, рук и груди.

Также эта процедура, включающая скрабирование и обертывание, снижает видимые симптомы целлюлита, застой лимфы и отек.

Бандажное обертывание для похудения – идея не новая, в случае Arosha эффект достигается с помощью натуральных активных веществ, которыми, собственно, пропитаны хлопковые ленты для обертывания.

Активные ингредиенты могут быть такими: соли Мертвого моря, кофеин, экстракт гуарана, эсцин, центелла азиатская, L-Карнитин, фосфатидилхолин, бромелин (бромелайн), биофлавоноиды - антиоксиданты, спирулин - голубые водоросли, карнозин - пептиды, гиалуроновая кислота.

Правильное проведение процедуры приводит к контролируемому процессу поглощения нужных питательных веществ кожей.

Вся процедура Arosha очень комфортна и длится около часа. Процесс начинается с нежного пилинга в сочетании с массажем. Затем на кожу наносится средство с ингредиентами, адаптированными к текущим потребностям кожи. Человек отдыхает, а его тело становится более совершенным. Процедура заканчивается легким массажем.

Приходите в наш уютный современный салон Beauty Station, где наши специалисты помогут вам подобрать лучшие для вас процедуры. Окунитесь в атмосферу тепла, красоты, заботы и почувствуйте на себе силу современных технологий бьюти-индустрии, умноженных на мастерство профессионалов.

Важно, что мы всегда сообщаем не только об эффективности, но также и о противопоказаниях (их мало, но они есть) к названным процедурам, иногда просим получить консультацию врача.

Даже те наши клиенты, которые посещают салон с целью коррекции фигуры, массажа и релакса для тела всего раз-два в неделю, на глазах становятся более стройными, оптимистичными и счастливыми. Не за горами зимние праздники, позвольте себе встретить их в лучшей своей форме, это очень бодрит!

Как нас найти:

Адрес салона Beauty Station: Рига, Марупе, ул. Бебру, 11 (напротив магазина Rimi, в двух шагах от Maxima).

Телефоны для записи и консультации: 27028070, 67188888.