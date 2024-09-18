До 1000 евро в месяц: пенсионерам повысят необлагаемый минимум

Он заявил, что такое соглашение было достигнуто и этот вопрос будет включен в повестку дня правительства в четверг.

В настоящее время необлагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 500 евро. Ранее предлагалось со следующего года увеличить ее до 750 евро. Как признался Аугулис, повышение до 750 евро «большинству не поможет».

Он пояснил, что такой необлагаемый минимум призван также предотвратить ситуацию, когда продолжающий работать пенсионер решит не работать. «Мы должны максимально постараться привлечь на рынок труда тех людей, которых мы еще можем привлечь», — сказал Аугулис.

Аугулис также сообщил, что в коалиции достигнута договоренность о полной индексации пенсий до порога средней зарплаты с 1 октября следующего года, который в следующем году составит около 1360 евро.

Этой осенью пенсии будут полностью проиндексированы до 683 евро, напомнил он, прогнозируя, что это затронет более 90% пенсионеров, поскольку в первой половине этого года вновь назначенная пенсия составила в среднем 573 евро.

Также министр сообщил, что пособие работающим родителям планируется увеличить до 60% (сейчас 50%) от суммы родительского пособия вместо 75%, как было объявлено ранее. Аугулис пояснил, что это нынешнее соглашение, потому что «мы должны учитывать влияние на весь необлагаемый налогом минимум, включая работающих пенсионеров и пенсии в целом».

«Это то, что на данный момент возможно в бюджете», — сказал он, добавив, что только это обойдется бюджету в три миллиона евро.