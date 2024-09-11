Депутаты Сейма остались без столовой: никто не хочет их кормить

В настоящее время столовая в Сейме закрыта на неопределенный срок. Это связано с тем, что предыдущий арендатор не продлил договор, а новых претендентов пока нет, отметили в пресс-службе.

В настоящее время предприятия могут подавать заявки на аренду помещений для предоставления питания депутатам и сотрудникам Сейма. Информация о возможности аренды помещения столовой была распространена среди потенциально заинтересованных предприятий отрасли, в том числе среди членов Латвийского объединения предприятий общепита.

Если желающих обеспечивать депутатов питанием не найдется, рассматривается возможность через процедуру закупок найти арендатора, который сможет оборудовать в здании Сейма киоск самообслуживания с различными продуктами.

Критически об этой ситуации высказался депутат партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. "Похоже, что предприятия общественного питания договорились бойкотировать предложение об аренде кафе в Сейме", - сказал он, предположив, что предприятия отрасли не хотят предоставлять услуги депутатам, так как налог на добавленную стоимость для них не снижен.

Ранее услуги общественного питания в Сейме предоставляло ООО "MISE.VK".