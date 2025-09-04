Норма, согласно которой годовой бюджетный дефицит стран-членов ЕС не должен превышать 3% от ВВП соответствующей страны, введена после мирового экономического кризиса 2008 года. Отказ от хотя бы декларативного сбалансирования доходов и расходов государства в этих пределах является очень плохим знаком, свидетельствующим о том, что с экономикой в этих странах дела обстоят не лучшим образом. В качестве стандарта для таких ситуаций используются войны. Во многих случаях они позволяли списать накопленные долги, изменив названия стран и валют. Войны можно объявить суровым, но справедливым уроком, после которого люди (народы, страны) начнут жить честной, справедливой и красивой жизнью.

Сейчас, в четвертый год после вторжения России в Украину, европейские страны, по-видимому, запланировали, что они будут делать в течение следующих четырех лет, чтобы в ускоренном темпе восстановить свои вооруженные силы. Это восстановление получило название «ReArm Europe» (Вооружить Европу). Для достижения этой цели была разработана программа под аббревиатурой SAFE — Security Action for Europe (Безопасность для Европы). Странам-членам ЕС разрешено до 2028 года добавить к 3% дефицита еще 1,5% дефицита с условием, что эти деньги пойдут исключительно на оборонные расходы.

Деньги, выделенные военным, считаются надолго выведенными из обращения, поэтому есть надежда, что увеличение военных расходов не будет сопровождаться ростом инфляции.

Вернуть через десять лет означает не вернуть

Вне обычной бюджетной дисциплины ЕС намеревается предоставить на SAFE 150 миллиардов евро. Эти деньги будут не подарены странам-членам ЕС, а выданы как кредит на срок до 45 лет. Еще более важным, т.е. более привлекательным для нынешних политиков, условием является отсрочка выплаты основной суммы долга на 10 лет, что означает, что многие из нынешних высших должностных лиц в Латвии, других странах ЕС и в административных структурах ЕС уже не будут занимать свои должности и не будут вынуждены решать, как погашать эти долги.

SAFE-кредиты приносят правительствам стран-получателей два преимущества. Во-первых, эти деньги могут служить практически бесплатной заменой недостатка оборотных средств в государственной казне. Во-вторых, по крайней мере часть средств будет инвестирована в местную оборонную промышленность каждой страны, гарантируя налоговые поступления. Есть еще и третье, гипотетическое преимущество от доходов от экспорта военной продукции.

В настоящее время для Латвии создана новая подпрограмма бюджета «Фонд национальной обороны и безопасности», в рамках которой на оборону будет дополнительно выделено 296,5 млн евро в 2026 году, 434 млн евро в 2027 году, 652 млн евро в 2028 году а в 2029 году — 806 миллионов евро. Эти расходы заметно сокращают возможности правительства финансировать другие цели даже после увеличения бюджетного дефицита свыше 3% от ВВП.

Говоря бюрократическим новоязом, в 2027-2029 годах Латвия окажется в «отрицательном фискальном пространстве» - на 140 миллионов евро в 2027 году, 144 миллиона евро в 2028 году и 321 миллион евро в 2029 году. Считается, что государство не может брать на себя новые расходы и обязательства, если оно не отказалось от уже существующих расходов и обязательств, сначала в размере сумм, оказавшихся «в отрицательном пространстве», а затем еще и на суммы новых расходов и обязательств.

При этом разговоры о необходимости сокращения государственных расходов повторяются из года в год, что не мешает государству увеличивать свои расходы на несколько миллиардов евро в год. Сейчас установилось соотношение, при котором рост расходов примерно совпадает с размером бюджетного дефицита.

Госбюджет как финансовая пирамида

В представленном Министерством финансов отчете о бюджете на 2025 год указаны доходы в размере 15,4 млрд евро и расходы в размере 17,1 млрд евро. В свою очередь, в утвержденном правительством проекте бюджета на 2026 год зафиксированы ожидания по сбору 18,9 миллиарда евро и расходам в размере 20,6 миллиарда евро. Рост бюджета в основном диктуется инфляцией, но Латвия отказалась от права пополнять государственную казну самостоятельно напечатанными деньгами как классическим источником инфляции.

Поэтому Латвии приходится обходиться увеличением количества денег, находящихся в местном обороте, за счет подарков от ЕС и банковских займов. Из дополнительно введенной в обращение денежной массы государство действительно собирает больше денег в виде налогов, объем которых далее раздувается за счет роста государственных расходов: выплачивает более высокие зарплаты чиновникам, чтобы они могли делать покупки на более крупные суммы, от роста которых государство получает более высокие налоговые поступления и т. д. К сожалению, такой денежный оборот имеет признаки финансовой пирамиды, крах которой обычно ведет к войнам и оправдывается ими.