Будьте бдительны! Министр Козловскис предупреждает о возможных провокациях со стороны России

Но об этом говорит не только информация от спецслужб, но и реальные события. «Такие публичные проявления, как поджог музея оккупации, расследование . Затем мы видим систематические съемки критической инфраструктуры, съемки объектов НВС, так что я могу определенно сказать, что этот риск высок», - сказал Козловскис в интервью.

Более того, считается, что в этом году, с января, риск провокаций увеличился. «Уровень риска и потенциальная угроза изменились», - уточнил министр, добавив, что существует и физическая угроза, которой раньше не было, что говорит о том, что мы живем в ситуации гибридной войны, которую необходимо учитывать.

Отвечая на вопрос о том, что общественность должна знать о провокациях, Козловскис сказал, что общественность не должна расслабляться.

«Это требует определенной стойкости, эта война в целом идет уже третий год», - подчеркнул он.

«Этот риск для нас, как для страны, которая постоянно и решительно поддерживает Украину, как военным, так и другим способом, этот риск, конечно, только возрастает. Поэтому мы должны сказать - будем бдительны! Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно, но при этом не стоит паниковать. Нет! Это реальность, в которой мы живем. Это гибридная война».