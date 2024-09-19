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«Братик спас своих сестер»: девочки с дифтерией идут на поправку и их жизням ничего не угрожает

Редакция PRESS 19 сентября, 2024 10:15

Новости Латвии 0 комментариев

«Трагедия дифтерии утихнет, ее забудут, никто не собрался на экстренное совещание, чтобы принять решение об обязательной вакцинации и т. д. Но я думаю о детях, у которых вся жизнь впереди. Как жить с родителями, которые будут говорить тебе, что в смерти твоего брата виноваты врачи? Как ты еще раз пойдешь к врачу?» - пишет журналистка Иева Альберте в социальной сети «X».

Трагедия, произошедшая с мальчиком, проигравшим битву с дифтерией, заставила высказаться многих членов общества, ведь как можно молчать... Журналистка Ольга Драгилева также выразила недоумение по поводу того, как родители могут так подводить своих детей.

Тем временем обе сестры четырехлетнего мальчика, скончавшегося в Детской клинической университетской больнице (BKUS), выздоравливают от этого тяжелого заболевания. Заболели все трое детей в семье, ни один из них не был привит.

Руководитель Центра семейной вакцинации BKUS Даце Завадска в программе Латвийского радио призналась, что "к сожалению у (этих) детей так же есть осложнения", и как долго они продлятся, врачи пока не могут предсказать. Однако их жизням уже ничего не угрожает.

"Опасности нет, и это только благодаря тому, что младший брат спас сестер, заболев первым и их доставили (в больницу) с самыми-самыми первыми симптомами. Так что, дав сыворотку, начав интенсивное лечение, мы не позволили дифтерийным бактериям, совершить ту смертельную работу, тот токсический эффект, который случился с первым ребенком", - пояснила Завадска. По словам врача, он оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, врачи две недели боролись за жизнь ребенка, но он скончался в понедельник. По словам Завадской, к лечению была привлечена широкая команда медиков, врачи реанимации больницы работали вместе с кардиологами, нефрологами и другими специалистами.

"Перепробовали действительно все лекарства, доступные нам сейчас, в 21 веке. Мы пытались спасти этого малыша", - сказала Завадска Латвийскому радио. Конечно, самым простым решением было бы просто вакцинировать ребенка и таким образом защитить его. Однако на вопрос, пришла ли семья скорбящего к выводам относительно вакцинации, врач ответила: "К сожалению, нет".

В тоже время министр здравоохранения Хосам Абу Мери («Новое единство») созвал на этой неделе Государственный совет по иммунизации, чтобы обсудить с экспертами текущую тревожную ситуацию и предложения по улучшению реализации политики вакцинации и иммунизации.

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

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Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать