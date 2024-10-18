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Более долгий учебный год — за и против

© LETA 18 октября, 2024 12:45

Новости Латвии 0 комментариев

Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе "Mana balss" они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большие перерывы в обучении.

Работники сферы образования не исключают, что летние каникулы могут быть сокращены, но отмечают, что тогда необходимо комплексное решение - это касается как оптимизации экзаменационной сессии, так и организации инфраструктуры, а также большей доступности летних лагерей и возможностей работы для школьников.

Если будет принято решение о таком изменении, то лучшим вариантом начала учебного года будет середина августа, хотя допускается и продление на весь июнь.

"Мы никуда не уйдем от продления учебного года. Рано или поздно это произойдет, потому что во всей Европе учебный год на неделю длиннее. Например, в Финляндии ученики возвращаются в школу уже в середине августа, а в Германии нет даже единой модели, в каждой земле она разная, осенние и весенние каникулы длиннее. На Тайване учебный год длится 40 недель (в Латвии - 35). Только в России он еще короче, чем у нас", - сказал Гунтарс Йиргенсонс, директор Рижской Саркандаугавской основной школы.

Одним из препятствий для летней учебы он назвал отсутствие системы кондиционирования воздуха в школах. Уже весной в классах на солнечной стороне с большим количеством учеников (особенно в начальной школе) становится жарко, и работать трудно.

Директор Тукумсской 2-й средней школы Анита Лоцане обращает внимание на централизованные экзамены в 9-х и 12-х классах, которые продолжаются с конца мая и почти весь июнь. Это большая нагрузка для школьного коллектива, которая во второй половине мая сильно влияет на учебный процесс в других классах.

Следует отметить, что на экзаменах задействовано большое количество преподавателей, так как в устной части необходимы ведущий, наблюдатель, тот, кто задает вопросы, и тот, кто оценивает.

Если учебный год будет продолжаться в июне, то вопрос - кто будет учить? Если с этим не разобраться, говорить о каком-либо продлении учебного года не имеет смысла.

(Diena)

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