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Без плюсов: обновлен кредитный рейтинг Латвии по версии S&P Global Ratings

Редакция PRESS 3 декабря, 2024 13:35

Новости Латвии 0 комментариев

Международное рейтинговое агентство "S&P Global Ratings ("S&P")" сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A" со стабильным прогнозом, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной казне.

В своем отчете рейтинговое агентство отмечает, что кредитный рейтинг Латвии на уровне "А" по-прежнему поддерживается эффективной экономической политикой, членством в Европейском союзе (ЕС), еврозоне и НАТО, а также умеренным уровнем государственного долга. ""S&P" ожидает последовательного подхода к приоритетам политики Латвии в будущем, при этом национальная безопасность и оборона являются наиболее важными среднесрочными приоритетами", отмечается в отчете.

Стабильный прогноз кредитного рейтинга отражает мнение агентства о том, что полномасштабное вторжение России в Украину не распространится на территорию стран-членов НАТО, включая Латвию, которая является членом НАТО с 2004 года. В то же время стабильный прогноз учитывает вызовы и риски, связанные с развитием геополитической ситуации, которые могут повлиять на экономический рост и фискальные показатели Латвии в среднесрочной перспективе. Агентство считает, что в среднесрочной перспективе эти риски будут смягчены ожидаемым циклическим восстановлением латвийской экономики, поддерживаемым более сильным внутренним и внешним спросом, а также стимулирующей развитие монетарной политикой, отмечает Госказна.

"S&P" также считает, что правительство Латвии продолжит проводить жесткую фискальную политику, принимая меры по контролю дефицита государственного бюджета и ограничению роста государственного долга. По прогнозам агентства, дефицит государственного бюджета Латвии достигнет 3% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году и увеличится до 3,5% ВВП в 2025 году с учетом дополнительных расходов на государственную оборону и увеличения государственных инвестиций. Расходы на национальную безопасность будут одним из ключевых бюджетных приоритетов, однако высокая доступность средств ЕС и умеренный уровень государственного долга обеспечат необходимый фискальный буфер, чтобы справиться с вызовами в ближайшие годы.

"S&P" отмечает, что экономика Латвии продемонстрировала устойчивость к первоначальным негативным последствиям войны между Россией и Украиной, однако агентство считает, что возвращение экономики Латвии к докризисным темпам роста маловероятно в среднесрочной перспективе, учитывая сохраняющуюся геополитическую неопределенность в регионе, которая негативно сказывается на внешней конкурентоспособности латвийской экономики.

Агентство прогнозирует, что в 2025 году экономика Латвии вырастет на 2,5%, что будет обусловлено ростом частного потребления и инвестиций, а также постепенным снижением процентных ставок. "По прогнозам "S&P", в 2026-2027 годах темпы экономического роста Латвии стабилизируются на уровне 2,6% в среднем за год по мере увеличения экспорта и восстановления внутреннего спроса.

Предыдущее заявление "S&P "о кредитном рейтинге Латвии было опубликовано 31 мая 2024 года, когда кредитный рейтинг Латвии был понижен с "A+" до "A".

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