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А в магазинах? В августе в Латвии цены производителей падали стремительнее, чем в целом по ЕС (1)

Редакция PRESS 3 октября, 2024 13:35

Бизнес 1 комментариев

LETA

В Латвии, как и в Хорватии, цены производителей в августе по сравнению с августом прошлого года снизились на 5,6%, продемонстрировав более стремительное падение, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные о продукции, реализованной на местном рынке, опубликованные в четверг статистическим управлением ЕС "Eurostat".

Более стремительное сокращение цен среди всех стран ЕС в августе зафиксировано лишь в Словакии (-18,3%), Люксембурге (-6,9%) и Франции (-6,3%). В Литве цены производителей снизились на 3,6%.

Рост цен в августе зафиксирован на Мальте (+0,2%), в Швеции (+0,3%), Венгрии и Чехии (в обеих странах по +1,2%), Эстонии (+1,7%), Португалии и Болгарии (в обеих странах по +1,9%), а также в Румынии (+2,8%).

В странах ЕС в среднем цены производителей в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года сократились на 2,1%, а в еврозоне - на 2,3%.

По сравнению с июлем цены в августе выросли на 0,4% в ЕС и на 0,6% - в еврозоне.

По сравнению с предыдущим месяцем в августе цены производителей увеличились в 13 странах ЕС, при этом наиболее стремительный рост был в Эстонии (+1,7%) и Испании (+1,5%). Снижение цен производителей в месячном выражении зафиксировано в 12 странах, но наиболее значительным оно было в Ирландии (-3,8%), Литве (-1,7%) и Румынии (-1,6%), а на Кипре и Мальте цены производителей остались без изменений. В Латвии цены производителей в августе по сравнению с июлем выросли на 0,4%.

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