А правил таких нет: почему в новых трамваях и электричках так холодно?

В Инспекции здравоохранения отмечают, что номы температуры в общественном транспорте законодательно не определены, поэтому и мониторинга не проводится.

Представитель же Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане говорит, что разница в температуре воздуха снаружи и внутри вагона должна составлять четыре-пять градусов. По этому принципу работают кондиционеры в низкопольных трамваях.

"Троллейбусы и низкопольные трамваи оснащены кондиционерами, а автобусы - частично. Но, конечно, ощущения могут быть индивидуальными. Иногда мы можем получить две разные жалобы на одно и то же транспортное средства, и в одной жаловаться будут на то, что слишком холодно, а в другой, что слишком тепло. На старых транспортных средствах, не оборудованных кондиционерами, есть специальные наклейки - пожалуйста, откройте окно, чтобы впустить свежий воздух", - объясняет Барташевича-Фельдмане.

Такой же порядок действует и в новых поездах: машинист не регулирует температуру сам, это происходит автоматически, говорит Эдгарс Бутанс, представитель компании Pasažieru vilciens.

Кроме того, после каждой остановки кондиционер, как правило, дует сильнее, чтобы поддерживать стабильную температуру в салоне.

В месяц перевозится около 2 миллионов пассажиров, и лишь несколько раз поступали жалобы на недостаточную температуру.

Чтобы в транспорте поддерживалась постоянная температура, пассажиры не могут самостоятельно открывать окна.