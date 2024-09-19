70 % граждан считают правительство врагом, изматывающим народ: эстонцы в шоке

Об этом BNS сообщила пресс-служба института, отметив, что в ходе очередного опроса, проведенного по заказу Института исследования общества, респондентам было предложено высказать свое мнение о речи президента Алара Кариса по случаю 33-й годовщины восстановления независимости.

«Многие воспринимают правительство как врага, изнуряющего народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой. Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается», — сказал Карис, отметив, что государство не может быть смутным, нечётким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора.

В вопросе анкеты цитата не приписывалась президенту и не упоминалось его имя, но она была представлена предложением: «В последней юбилейной речи было высказано мнение».

Сначала респондентов спросили, согласны ли они с этим мнением. 12 процентов респондентов ответили «нет» или «скорее нет», 80 процентов ответили «скорее да» или «да», а восемь процентов не высказали своего мнения.

С мнением, высказанном в заявлении президента согласились 90 процентов сторонников партии Isamaa, 85 процентов сторонников партии EKRE, 84 процента сторонников Социал-демократической партии, 80 процентов сторонников Центристской партии, 77 процентов сторонников партии Eesti 200 и 62 процента сторонников Партии реформ.

Во-вторых, респондентов спросили, считают ли они лично, что правительство превратилось во врага, который изматывает народ. Двадцать два процента респондентов ответили «нет» или «скорее нет», 70 процентов - «скорее да» или «да», а семь процентов не высказали своего мнения.

Лично воспринимают правительство как врага, изматывающего народ, 90 процентов сторонников EKRE, 88 процентов сторонников Центристской партии, 88 процентов сторонников Isamaa, 67 процентов Eesti 200, 54 процента Социал-демократической партии и 22 процента Партии реформ.

Сравнение ответов на эти два вопроса по партийным предпочтениям показывает, что, хотя большинство сторонников Партии реформ считают, что правительство действительно стало врагом, который изматывает их, лично они так не считают.

Опрос социологическая фирма Norstat провела 17 сентября в онлайн-среде среди граждан Эстонии в возрасте 18 лет и старше, в нем принял участие 1001 респондент.