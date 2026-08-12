Pretendentiem ir iespēja pieteikties, iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā skolā vai sūtot ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu uz skolas e-pasta adresi. Lai uzzinātu aktuālo informāciju par brīvajām vietām, pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu.
Brīvas vietas ir 21. izglītības iestādē — Rīgas 9., 13., 25., 31., 33., 51., 71., 80., 88., 92., 95., 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu, Rīnūžu, Ukraiņu vidusskolā, Reinholda Šmēlinga, Ostvalda vidusskolā, Rīgas 45. vidusskolas mūzikas virzienā, Rīgas Ziepniekkalna vidusskolā, Rīgas Arkādijas vidusskolā un Rīgas Imantas vidusskolā.
Par brīvām uzskata tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Uzņemšana 10. klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl būs pieejamas brīvas vietas.
Šobrīd galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3926 pretendenti, savukārt 69 pretendenti apstiprinājuši uzaicinājumus.
Turpinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ notiek pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4944 unikālajiem pretendentiem jeb 93% no visiem pretendentiem.
Jau ziņots, ka šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. klasēs pieteikti 5332 skolēni, liecina pašvaldības apkopotā informācija. Šogad Rīgā 10. klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.
Abonējiet dienas svarīgāko
PRESS.LV Telegram kanāls — steidzamās ziņas un ekskluzīvi materiāli.
Esiet pirmais, kas komentēs
Lai piedalītos diskusijā, nepieciešams PRESS.LV konts.