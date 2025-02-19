Увеличение расходов на оборону Латвии означает сокращение финансирования других сфер: Ринкевич Силине

Во вторник министр обороны Андрис Спрудс сообщил журналистам, что в следующем году оборонный бюджет Латвии должен быть увеличен до 4 % от ВВП, а в последующие годы - до 5 % от ВВП.

Президент сказал в среду, что увеличение расходов на оборону хорошо звучит "на бумаге", но его нельзя финансировать только за счет дефицита государственного бюджета. Он считает, что необходимо говорить об упорядочении и сокращении государственного управления.

"Будут и другие вопросы для обсуждения, но мы сможем пройти через это время только тогда, когда поймем, что нам нужно делать самим а что - вместе с нашими союзниками", - сказал Ринкевич.