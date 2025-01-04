Урсула фон дер Ляйен заболела «тяжелой формой пневмонии» и отменила ближайшие встречи

У председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была диагностирована "тяжелая форма пневмонии", и она отменила свои мероприятия на ближайшие две недели, сообщила ее канцелярия в пятницу.

Пресс-секретарь Стефан де Кеерсмекер заявил, что из-за болезни фон дер Ляйен отменила визит в Варшаву на торжественную церемонию принятия Польшей председательства в ЕС.

Она также пропустит выездное заседание ЕК в Польше 9 и 10 января.

В 66 лет фон дер Ляйен только приступила ко второму пятилетнему сроку пребывания во главе исполнительного органа ЕС.