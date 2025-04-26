«Спасибо всем, кто помог!» Водитель троллейбуса рассказал, как на него напал пассажир

Уже сообщалось, что на сотрудника Rīgas satiksme напал агрессивный пассажир. Водитель рассказал, как все это случилось.

"Стояли в пробке, когда пассажиры начали спрашивать, выпущу ли я их, я отказал, потому что на мой взгляд это было небезопасно и мы не были близко от остановки, я высказал все, почему я этого не делаю", - так начинается история в изложении водителя.

"Я слышал, как говорили, что другие выпускают. Я - не другие, и я действовал так, как считал правильным. Через минуту подошел молодой человек моего возраста и сказал, чтобы я его выпустил, иначе ему все равно и он ударит в лицо. Я не успел отреагировать, сразу же получил удар и впал в шоковое состояние, в это время он продолжал орать, чтобы я его выпустил, как-то это ему удалось, даже при том, что он сам начал давить на кнопки и выключил троллейбус. В конце концов, конечно, он сразу убежал", - продолжил потерпевший свой рассказ.

Водитель в своем посте поблагодарил тех, кто ему "помог, вызвал "скорую", дал воды, замотал рану, так как вытекло много крови" и выразил сожаление, что не сможет пока работать - "ну что делать, я без работы не могу".

"Пожалуйста, поделитесь новостью, чтобы узнали те люди, кто мне помог в момент, когда это мне было очень нужно. Вам обязательно все хорошее вернется в двойном размере", - пишет он в своем посте.

Как сообщает LSM+, с каждым годом число агрессивных пассажиров растет. И работников сферы общественного транспорта надо защитить.

"Раньше, когда были старые троллейбусы и автобусы, у них были отдельные кабины. И в других европейских странах это актуально. Я думаю, что как только вернутся закрытые кабины для водителей, станет гораздо лучше" - считает пострадавший водитель.

Представитель Rīgas Satiksme Байба Барташевича-Фелдмане заявила следующее: "Да, мы сейчас исследуем имеющиеся на рынке материалы, и мы рассматриваем возможность того, чтобы в троллейбусах и автобусах перейти к закрытого типа кабинам, защитить водителей. Но отмечу, что и у этих открытых кабин есть видеонаблюдение. Есть тревожная кнопка, с которой сигнал поступает в диспетчерскую. Есть хорошее сотрудничество как с полицией, так и со скорой помощью".