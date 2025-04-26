Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

«Спасибо всем, кто помог!» Водитель троллейбуса рассказал, как на него напал пассажир

Редакция PRESS 26 апреля, 2025 12:43

Важно 0 комментариев

Водитель 25-го троллейбуса, которому нанес телесные повреждения агрессивный пассажир, поделился в "Фейсбуке" рассказом о том, что он пережил, и выразил благодарность тем, кто ему помог, пишет Jauns.lv.

Уже сообщалось, что на сотрудника Rīgas satiksme напал агрессивный пассажир. Водитель рассказал, как все это случилось.

"Стояли в пробке, когда пассажиры начали спрашивать, выпущу ли я их, я отказал, потому что на мой взгляд это было небезопасно и мы не были близко от остановки, я высказал все, почему я этого не делаю", - так начинается история в изложении водителя.

"Я слышал, как говорили, что другие выпускают. Я - не другие, и я действовал так, как считал правильным. Через минуту подошел молодой человек моего возраста и сказал, чтобы я его выпустил, иначе ему все равно и он ударит в лицо. Я не успел отреагировать, сразу же получил удар и впал в шоковое состояние, в это время он продолжал орать, чтобы я его выпустил, как-то это ему удалось, даже при том, что он сам начал давить на кнопки и выключил троллейбус. В конце концов, конечно, он сразу убежал", - продолжил потерпевший свой рассказ.

Водитель в своем посте поблагодарил тех, кто ему "помог, вызвал "скорую", дал воды, замотал рану, так как вытекло много крови" и выразил сожаление, что не сможет пока работать - "ну что делать, я без работы не могу".

"Пожалуйста, поделитесь новостью, чтобы узнали те люди, кто мне помог в момент, когда это мне было очень нужно. Вам обязательно все хорошее вернется в двойном размере", - пишет он в своем посте.

Как сообщает LSM+, с каждым годом число агрессивных пассажиров растет. И работников сферы общественного транспорта надо защитить.

"Раньше, когда были старые троллейбусы и автобусы, у них были отдельные кабины. И в других европейских странах это актуально. Я думаю, что как только вернутся закрытые кабины для водителей, станет гораздо лучше" - считает пострадавший водитель.

Представитель Rīgas Satiksme Байба Барташевича-Фелдмане заявила следующее: "Да, мы сейчас исследуем имеющиеся на рынке материалы, и мы рассматриваем возможность того, чтобы в троллейбусах и автобусах перейти к закрытого типа кабинам, защитить водителей. Но отмечу, что и у этих открытых кабин есть видеонаблюдение. Есть тревожная кнопка, с которой сигнал поступает в диспетчерскую. Есть хорошее сотрудничество как с полицией, так и со скорой помощью".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 5 реакций
Комментарии (0) 5 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Спасибочки!» Пациентка жалуется на «прелести» латвийской медицины

Важно 18:27

Важно 0 комментариев

Все мы знаем, что болеть плохо. Еще хуже, когда лекарства стоят дорого. Если их стоимость компенсирует государство, это немного скрашивает ситуацию. Но как быть, когда компенсируемого лекарства нет ни в одной аптеке? Вот в такой ситуации и оказалась Сигне, пожаловавшаяся на свои трудности в соцсети.

Все мы знаем, что болеть плохо. Еще хуже, когда лекарства стоят дорого. Если их стоимость компенсирует государство, это немного скрашивает ситуацию. Но как быть, когда компенсируемого лекарства нет ни в одной аптеке? Вот в такой ситуации и оказалась Сигне, пожаловавшаяся на свои трудности в соцсети.

Читать
Загрузка

Премьер-министр Эвика Силиня приняла участие в Большой толоке

Важно 17:47

Важно 0 комментариев

Результаты Большой толоки станут известны в начале следующей недели, сообщили агентству LETA организаторы акции.

Результаты Большой толоки станут известны в начале следующей недели, сообщили агентству LETA организаторы акции.

Читать

Зеленский и Трамп встретились на похоронах папы Римского

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Читать

Продал машину, денег не получил и еще государству теперь должен: как такое могло случиться?

Важно 17:06

Важно 0 комментариев

Говорят, что владелец автомобиля бывает счастлив дважды: при покупке и при продаже. Эдгар, о котором идет речь в сюжете программы ЛТВ 4.studija, продал свою автомашину более 10 лет назад, но счастливым так и не стал. Хотя все официальные органы признали, что продавец машины пострадал и ему был причинен ущерб, по закону он еще и приплатить за это должен.

Говорят, что владелец автомобиля бывает счастлив дважды: при покупке и при продаже. Эдгар, о котором идет речь в сюжете программы ЛТВ 4.studija, продал свою автомашину более 10 лет назад, но счастливым так и не стал. Хотя все официальные органы признали, что продавец машины пострадал и ему был причинен ущерб, по закону он еще и приплатить за это должен.

Читать

В ночь на воскресенье ожидаются заморозки по всей Латвии

Важно 16:55

Важно 0 комментариев

Температура воздуха согласно прогнозу метеорологов упадет до 0...-5 градусов. Лишь местами на побережье она будет не ниже +1...+2 градусов.

Температура воздуха согласно прогнозу метеорологов упадет до 0...-5 градусов. Лишь местами на побережье она будет не ниже +1...+2 градусов.

Читать

«На волосок от смерти!» Женщина рассказала, как чудом не попала в аварию

Новости Латвии 16:48

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия - одна из стран Европы, где больше всего погибает людей на дорогах. Если кто-то живет иллюзиями, будто тяжелые аварии происходят редко, то вот статистика: в 2024 году в стране погибло в ДТП 111 человек, а в 2023-м - 142, сообщает NRA.LV.

Латвия - одна из стран Европы, где больше всего погибает людей на дорогах. Если кто-то живет иллюзиями, будто тяжелые аварии происходят редко, то вот статистика: в 2024 году в стране погибло в ДТП 111 человек, а в 2023-м - 142, сообщает NRA.LV.

Читать

«Ласточкин снег»: в районе Виляки в субботу наблюдался снегопад и метель (ФОТО)

Новости Латвии 16:46

Новости Латвии 0 комментариев

Вилис Букшс, наблюдатель примет и природных явлений, связанных с погодой, сообщил в соцсети о том, что в местах, где он живет, в субботу наблюдался снег.

Вилис Букшс, наблюдатель примет и природных явлений, связанных с погодой, сообщил в соцсети о том, что в местах, где он живет, в субботу наблюдался снег.

Читать