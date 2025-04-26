В соцсетях не смогли оценить «блестящую» идею Минэкономики; какую?

Об этой идее в соцсети "Х" высказался депутат Сейма от СЗК Харийс Рокпелнис: "Минэкономики открывает представительство в Елгаве! Это немного, но это верное направление. Министерства должны быть ближе к людям! Надеюсь, что другие последуют, например, Минкульт - в Цесисе, Минобрнауки - в Резекне и т.д."

Однако комментаторы категорически не согласны с автором поста, в большинстве резко критикуют это решение и упражняются в сарказме:

- Это теперь новый тренд по сокращению бюрократии? Теоретически депутаты Сейма (высшая законодательная власть) избраны от разных регионов. Проблемы регионов должны быть известны и должны последовать соответствующие действия с соответствующей реакцией от законодателей. Ведь Кабмин действует в рамках законов. А какие будут полномочия у посольства? Дублировать самоуправление?

- В каждом городе по представительству от всех министерств - чего тут мелочиться!

- Я бы сказал, не нужен филиал в Елгаве - переведите туда все министерство. Минрегионразвития - в Даугавпилс. Минсообщения - в Лиепаю. Минобрнауки - в Цесис. Фонд общественной интеграции до его ликвидации - в Резекне? LSM - на Колку? (Чем дальше, тем лучше.)

- А Кабмин в Вентспилс, ОК? Чисто в целях экономии бюджета, чтобы не пришлось ездить отчитываться-подлизываться.

- А кофеварку Эвики в какой город?

- В Попе какой-нибудь отдел будет?