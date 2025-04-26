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Зеленский и Трамп встретились на похоронах папы Римского

© BBC 26 апреля, 2025 17:21

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Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед похоронами папы римского успели кратко побеседовать.

Встречу, которая длилась всего 15 минут, Белый дом назвал «продуктивной», а Зеленский — «символической».

Первая и до сих пор единственная встреча Зеленского и Трампа в Белом доме закончилась скандалом: тогдашний разговор перерос в публичный спор на повышенных тонах.

Ожидалось, что в Риме оба лидера вновь встретятся, уже после похорон, но этого не случилось, Дональд Трамп почти сразу после церемонии улетел домой.

Зеленский с воодушевлением прокомментировал краткий разговор, сказав, что у нее есть потенциал стать исторической: «Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, имеющая потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, президент Дональд Трамп!», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

Белый дом устами директора по коммуникациям Белого Дома Стивена Чунга охарактеризовал встречу как «очень продуктивный разговор», пообещав раскрыть детали позднее.

Первая встреча после скандала в Белом доме

Сегодняшняя встреча президентов — первая после разговора в Овальном кабинете 28 февраля, который обернулся скандалом.

После стычки в Овальном кабинете с Трампом и Джей Ди Вэнсом о России и войне в Украине Зеленский и украинская делегация досрочно покинули Белый дом, не подписав соглашение о полезных ископаемых.
Вэнс тогда заявил, что Зеленский недостаточно поблагодарил США за помощь. Трамп обвинил Зеленского в «игре с Третьей мировой войной».

Трамп вернулся в Белый дом с обещанием в первые 24 часа в кресле президента прекратить войну в Украине. Позднее он отпустил себе на это еще полгода, а неделю назад и вовсе пригрозил перестать заниматься мирным процессом уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

Как ранее сообщал CNN европейский чиновник, Соединенные Штаты стремятся добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение первых 100 дней работы администрации президента Дональда Трампа.

«В настоящее время много всего решается, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — цитирует CNN слова чиновника.

Украина настаивает, что сначала нужно достичь договоренности о полном и безусловном прекращении огня, а уже потом вести переговоры об условиях постоянного мира, в том числе обсуждать вопрос территорий.

Но США угрожают прекратить попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь быстрых результатов: они ждут, что соглашения между Киевом и Москвой будут достигнуты в течение нескольких недель, а не месяцев.

По сведениям многих изданий, предложения в числе прочего предполагают юридическое признание Вашингтоном аннексии Крыма, формальную «заморозку» линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО и даже отмену американских санкций против Москвы.

При этом Киев не получает от Вашингтона каких-либо внятных гарантий безопасности, хотя и не будет ограничен в численности своей армии или получении военной помощи от западных союзников.

Ожидалось, что этот план будет согласован на встрече в Лондоне на этой неделе, в которой должны были принять участие глава Госдепа США Марко Рубио, Уиткофф и специальный посланник Трампа в Украине Кит Келлог.

Однако в результате в британскую столицу от США приехал только Келлог, а накануне этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность признания Крыма.

Тем временем в Россию снова прилетел специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, чтобы обсудить с Владимиром Путиным условия мирного урегулирования войны в Украине. Накануне Дональд Трамп заявил, что оказывает давление не только на Киев, но и на Москву, и сообщил, что в качестве уступки Кремль готов отказаться от захвата всей Украины.

Помощник президента Юрий Ушаков назвал продолжавшиеся три часа переговоры с Путиным «очень полезными». По его словам, они сблизили «позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов», среди которых, в частности, обсуждалась «возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины».

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