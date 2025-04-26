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«Спасибочки!» Пациентка жалуется на «прелести» латвийской медицины

Редакция PRESS 26 апреля, 2025 18:27

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Все мы знаем, что болеть плохо. Еще хуже, когда лекарства стоят дорого. Если их стоимость компенсирует государство, это немного скрашивает ситуацию. Но как быть, когда компенсируемого лекарства нет ни в одной аптеке? Вот в такой ситуации и оказалась Сигне, пожаловавшаяся на свои трудности в соцсети.

"Очень здорово, когда врач тебе выписывает компенсируемый рецепт на дорогие лекарства, разве нет? Только компенсируемое лекарство недоступно ни в одной аптеке - можно получить платное. Вот и топай обратно к врачу за некомпенсируемым рецептом и открывай кошелек. Спааасибочки!"

В беседе с комментаторами выясняется, что вариант заказа лекарства для Сигне не подходит - пришлось бы слишком долго ждать, а позвонить врачу и попросить выписать электронный рецепт тоже нет возможности: семейный врач принципиально выписывает рецепты только во время визитов.

Комментаторы от души сочувствуют Сигне и делятся своими бедами.

- В аптеке наврали. В рецепте есть активное вещество, аптека должна подобрать другое компенсируемое лекарство с тем же самым веществом. Или помочь найти в системе ближайшую аптеку, где доступен компенсируемый медикамент с конкретным активным веществом. Аптеки просто пытаются саботировать реформу Хосама, так как лекарства становятся дешевле.

- Типичный случай. Мне остеопат выписал лекарство, которое в странах Балтии вообще не закупают. Мне надо ехать в Западную Европу и пытаться отоварить рецепт там. Спааасибочки!

- Сегодня едем в Эстонию покупать юниору компенсируемый ингалятор. После этого требование (?) к министерству вернуть деньги + информация, что в следующий раз, если ситуация не будет исправлена, будут включены еще и расходы на дорогу и затраты одного пропущенного рабочего дня.

- Меня больше бесит, что обследования недоступны. Мне нужен магнитный резонанс, а семейный врач может отправить только на платный. Попасть к травматологу за госсчет, чтобы получить направление, которое годится для МРТ, оплаченной государством, почти невозможно.

 - Продвинутые доктора дают оба рецепта сразу.

Судя по комментариям, нужный рецепт Сигне все же получила.

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