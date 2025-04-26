«Прекратить захват» всей Украины. Трамп рассказал, на какие уступки готов Путин

Самолет Уиткоффа приземлился в Москве в пятницу утром. Это был уже четвертый визит представителя Трампа с начала его второго президентского срока.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась вечером в пятницу, она проходила в Кремле и длилась три часа. Речь шла о возможности возобновления прямых переговоров России и Украины, заявил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

На этой неделе в прессе появились подробности «мирного плана», который США предложили Украине и ее европейским союзникам.

По сведениям многих изданий, предложения в числе прочего предполагают юридическое признание Вашингтоном аннексии Крыма, формальную «заморозку» линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО и даже отмену американских санкций против Москвы.

При этом Киев не получает от Вашингтона каких-либо внятных гарантий безопасности, хотя и не будет ограничен в численности своей армии или получении военной помощи от западных союзников.

Ожидалось, что этот план будет согласован на встрече в Лондоне на этой неделе, в которой должны были принять участие глава Госдепа США Марко Рубио, Уиткофф и специальный посланник Трампа в Украине Кит Келлог.

Однако в результате в британскую столицу от США приехал только Келлог, а накануне этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность признания Крыма.

В четверг Зеленский заявил на пресс-конференции в Южной Африке, что в ответ на предложения США был разработан другой документ, который сейчас «находится на столе президента Трампа».

Украина настаивает, что сначала нужно достичь договоренности о полном и безусловном прекращении огня, а уже потом вести переговоры об условиях постоянного мира, в том числе обсуждать вопрос территорий.

Но США угрожают прекратить попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь быстрых результатов: они ждут, что соглашения между Киевом и Москвой будут достигнуты в течение нескольких недель, а не месяцев.

В четверг вечером журналисты британской газеты Daily Telegraph сообщили, что документ, разработанный в ответ на план Вашингтона, состоит из пяти пунктов, которые в числе прочего предполагают, что любое соглашение должно быть основано на «международном праве, а не капитуляции», а международное признание российской аннексии Крыма чревато крайне опасными последствиями для всего мира.

Кроме того, по сведениям издания, Украина настаивает на необходимости предоставить ей гарантии безопасности и отказывается идти на какие-либо ограничения размера своей армии или военно-промышленного комплекса.

Агентство Reuters ознакомилось с текстом пакета предложений по прекращению войны в Украине, которые были представлены европейским чиновникам Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.

Прекращение огня

* Постоянное прекращение огня.

* Обе стороны немедленно вступают в переговоры по технической реализации соглашения.

Гарантия безопасности Украины

* Украина получает надежные гарантии безопасности.

* Государства-гаранты создают специальную группу с участием европейских и

неевропейских государств.

* Украина не будет стремиться вступить в НАТО.

* Украина может стремиться к членству в ЕС.

Территории

* США де-юре признают российский контроль над Крымом.

* США де-факто признают российский контроль над Луганской областью.

* США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

* Украина возвращает себе территории в Харьковской области.

* Украина возвращает себе контроль над Запорожской АЭС, но под контролем и управлением станцией Соединенными Штатами, с распределением электроэнергии обеим сторонам.

* Украина пользуется беспрепятственным проходом по Днепру и контролирует Кинбурнскую косу.

Экономика

* Соединенные Штаты и Украина будут реализовывать экономическое сотрудничество в области полезных ископаемых.

* Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию.

* Санкции против России, введенные в результате этого конфликта с 2014 года, будут сняты.

* Экономическое сотрудничество США и России возобновится в энергетике и других промышленных секторах.

Что говорит о мире Трамп

Во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере в Белом доме президент США вновь заявил, что верит в вероятность скорого достижения мира.

Журналисты спросили его, готов ли он вводить дополнительные санкции против России, если удары по Украине будут продолжаться и российские власти не захотят идти на компромисс. На это Трамп сказал: «Я бы ответил на этот вопрос через неделю». «Я хочу посмотреть, будет ли у нас соглашение. Сейчас нет причин отвечать — но я не буду доволен. Скажу так: что-то случится», — добавил президент США.

«Для танго нужны двое», — в очередной раз заявил американский президент в ответ на вопрос о мире и подчеркнул, что «оказывает большое давление на Россию», но Украина тоже должна хотеть соглашения.

У Трампа также спросили, на какие уступки готова Россия для окончания войны — с учетом того, что пока основные требования со стороны США были обращены именно к Украине. «Остановить войну, прекратить захват всей страны. Достаточно большая уступка», — ответил глава Белого дома.

Трамп также повторил свое недовольство тем, что Россия «в разгар разговоров о мире» выпустила ракеты по Украине.

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Киеву и другим регионам Украины. В столице погибли 12 человек, ранены по меньшей мере 87.

Трамп отреагировал на это постом в своей сети Truth Social: он назвал их «ненужными» и нанесенными в «неудачный момент» и добавил: «Владимир, ОСТАНОВИСЬ!»

Кличко допускает «временные» территориальные уступки

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американской телекомпании CBS News, что Кремль «готов достичь соглашения» с США по Украине, но добавил, что «есть некоторые элементы этой сделки, которые нужно доработать».

«Президент Соединенных Штатов считает, и я думаю, что прав, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Лавров в интервью CBS News. Он также отметил, что Трамп — «наверное — единственный лидер на Земле, который признал необходимость решить коренные причины этой ситуации».

Ранее Россия назвала условиями прекращения огня остановку западной военной помощи Украине и прекращение мобилизации в ВСУ, что в Киеве и европейских столицах считали неприемлемым.

Кремль также настаивал на том, что украинские войска должны быть выведены со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия пытается аннексировать. Это требование Украина решительно отвергает.

Вместе с тем в пятницу мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Би-би-си, что Украине, возможно, придется отказаться от территории в рамках мирного соглашения с Россией на фоне растущего давления со стороны президента Трампа.

«Один из сценариев — это… отказаться от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным», — сказал он.

В то же время на вопрос, обсуждал ли Зеленский с ним какие-то детали возможного урегулирования, Кличко ответил: «Нет».