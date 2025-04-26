В Ватикане проходит заупокойная месса по папе Франциску

Заупокойная месса по папе римскому Франциску проходит в субботу, 26 апреля, на площади Святого Петра в Ватикане. Ее возглавляет 91-летний декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Через пять дней после смерти 266-й глава Римско-католической церкви будет похоронен в Риме.

В богослужении принимают участие около 224 кардиналов и 750 епископов. В базилике Святого Петра 25 апреля состоялся обряд закрытия гроба Франциска. В течение ночи у него несли молитвенное бдение. С 23 по 25 апреля храм посетили около 250 тыс. паломников, уточнил портал Vatican News. На время мессы гроб переместили во двор перед базиликой.

Среди присутствующих на богослужении - Трамп, Шольц, Макрон и Зеленский

Официальные делегации со всего мира размещены с правой стороны. Слева расположились кардиналы.

На церемонии присутствуют около 50 глав государств и правительств, а также десятки тысяч верующих. Главы государств Италии Серджо Маттарелла и Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей разместились в первых рядах, за ними заняли место монархи со всего мира, далее - главы государств в алфавитном порядке.

Среди мировых лидеров - президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, а также бывший американский лидер, католик Джо Байден. Германию представляет президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и исполняющий обязанности канцлера Олаф Шольц (Olaf Scholz). От Франции в Ватикане присутствует глава государства Эмманюэль Макрон. На похороны прилетел президент Украины Владимир Зеленский. В церемонии принимают участие и первая леди Елена Зеленская, а также украинская делегация, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. В состав делегации вошел, в частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Перед началом церемонии прошла короткая встреча Трампа с Зеленским, сообщило агентство УНИАН. Это - первая зарубежная поездка Трампа с начала его второго президентского срока.

От России на богослужении - лишь министр культуры Ольга Любимова, уточнило агентство dpa.

За чтением литургических текстов последует проповедь и молитва на нескольких языках. После этого патриархи, архиепископы и митрополиты Восточных католических церквей смогут подойти к гробу.

"Поистине исторический день"

Верующие еще на рассвете занимали очередь, чтобы попасть на заупокойную мессу на площади Святого Петра.

"Это поистине исторический день", - отметил 64-летний Жан-Роже Мунгуэнги из Габона, который пришел на площадь Святого Петра вместе с женой. "Здесь - невероятное количество людей. Многие молодые люди ночь провели на улице, (чтобы попасть на богослужение. - Ред)", - сказал он агентству AFP.

Погребение в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме

Согласно завещанию - Франциск будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре - одной из четырех папских церквей в Риме. Перед этим на улицах города состоится траурная процессия.

Маршрут протяженностью около 6 километров пролегает мимо главных достопримечательностей Рима, включая площадь Венеции и Колизей. Ожидается, что время в пути составит около 30 минут. Гроб провезут по городу в переоборудованном "папамобиле". Вдоль маршрута движения установили металлические барьеры. Верующие смогут наблюдать за похоронной процессией из-за них.

Погребение состоится в узком кругу при участии нескольких кардиналов, включая камерленго Римско-католической церкви (казначея Ватикана) Кевина Фаррелла, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Сам саркофаг будет скромным - белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста. Понтифик хотел, чтобы гробница была размещена в боковом проходе между капеллой Паулины и капеллой Сфорца.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. Франциск распорядился перевести ее папской базилике.

Франциск - восьмой понтифик, чьи останки будут погребены в папской базилике, и первый - со времен папы Климента IX в 1669 году. С 1903 года всех глав Римско-католической церкви хоронили в базилике Святого Петра в Ватикане.

Скончался на 89-м году жизни от инсульта

Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви.

Папа римский скончался 21 апреля на 89-м году жизни от инсульта, комы и "необратимой" остановки сердца, сообщили в Ватикане.

Накануне понтифик благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного обращения Urbi et Orbi ("Городу и миру"). Это было его последнее появление на публике перед смертью.

Проблемы со здоровьем

С 2021 года у Франциска возникало все больше проблем со здоровьем, его несколько раз клали в больницу и оперировали под наркозом. 14 февраля папу римского госпитализировали с бронхитом и "легкой лихорадкой". У него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. До этого Франциск, которому в молодости удалили часть легкого, около недели страдал от проблем с дыханием. Его как минимум дважды подключали к аппарату ИВЛ из-за приступов бронхоспазма.

После выписки понтифику оказывалась медицинская помощь в Ватикане. Он был доставлен в резиденцию Casa Santa Marta, где продолжил получать поддержку с помощью кислородного концентратора.

Конклав по избранию нового папы

Конклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, как ожидается, начнется с 6 по 10 мая.

В промежутке между 15 и 20 днями после смерти папы римского кардиналы, входящие в конклав, должны избрать нового главу Святого престола. Они располагаются при этом - без мобильных телефонов, компьютеров и газет - в Доме святой Марты, ватиканском пансионе, где Франциск жил в бытность папой римском. Утром в соборе Святого Петра пройдет месса "для избрания римского епископа". После обеда кардиналы перейдут в Сикстинскую капеллу, где в полной изоляции от внешнего мира и пройдет голосование.

В качестве возможных преемников Франциска газета The New York Times назвала Пьербаттисту Пиццабаллу - главного чиновника Ватикана по делам Ближнего Востока. Кардинал Пьетро Паролин - тоже в числе возможных претендентов. Упоминался и кардинал Фридолин Амбонго, а также ряд других потенциальных претендентов.

Паролин, до недавнего время второе после понтифика лицо в Ватикане, - наиболее часто упоминаемый кандидат, а также фаворит в букмекерских конторах.