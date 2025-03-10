Ринкевич призывает европейские страны ввести обязательный призыв на военную службу

Президент призвал другие европейские страны последовать примеру Латвии и ввести обязательную военную службу, поскольку континент в военном отношении "довольно слаб".

"Мы восстановили призыв, который называется Службой государственной обороны. И она обязательна для мужчин. Сейчас мы формируем только первые подразделения, основанные больше на добровольной основе, чем на призыве. Идет дискуссия о том, следует ли нам вводить призыв и для женщин. На данный момент решение не принято. Но мы говорим о том, чтобы добиться большего числа солдат в наших силах обороны ранее 2028 года", - сказал Ринкевич.

На прошлой неделе Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней заявил, что численность Национальных вооруженных сил (НВС) в ближайшие годы может почти удвоиться. Президент добавил, что увеличение численности должно быть постепенным, массовый призыв невозможен.

(Lsm.lv)