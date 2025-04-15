Ракетный удар России по Сумам: что известно на сегодняшний день? ВВС пытается ответить на вопросы

Российское Министерство обороны утверждает, что целью удара было место проведения совещания командного состава ВСУ, однако, судя по местам попаданий ракет, точной уверенности в том, где оно якобы проходило, у российских ракетчиков, вероятно, не было.

Русская служба Би-би-си изучила обстоятельства двойного удара и попыталась ответить на вопросы, которые остаются спустя сутки.

Где взорвались ракеты

Если судить по кадрам видеозаписей, которые появились в социальных сетях (они пока не были верифицированы), первая ракета взорвалась в здании конгресс-холла Сумского Государственного Университета по адресу улица Покровская 9/1.

На кадрах, снятых внутри здания, видно, что оно сильно разрушено.

Вторая ракета взорвалась в 140 метрах от первой — в районе дома номер 57 на Петропавловской улице, в котором расположен один из корпусов Украинской академии банковского дела.

На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля (оно также пока не верифицировано), который находился в нескольких кварталах от места взрыва на Петропавловской площади, видно, как ракета падает практически отвесно. Видна также вспышка пламени на уровне земли, либо на не очень большой высоте.

Ракета либо попала в здание, либо взрыв произошел очень близко — на видеокадрах и фотографиях видно, что часть дома сильно разрушена.

Рядом с этим местом находился городской автобус, большинство пассажиров которого погибли.

Что это были за ракеты

В первые часы после удара среди версий, которые обсуждались в социальных сетях и прессе, фигурировали предположения о том, что ракеты были оснащены кассетными боевыми частями для увеличения ущерба.

Эту версию высказала уходящий посол США в Украине Бриджит Бринк.

Главное управление разведки Украины сообщило, что, по их данным, для удара использовались ракеты «Искандер-М/KN-23».

Чуть позднее российское Министерство обороны подтвердило, что удар был нанесен двумя ракетами «Искандер М».

Вероятно, речь идет о баллистической ракете 9М723, которую использует комплекс «Искандер». Он также использует крылатые ракеты «Искандер-К».

Ракета 9М723 комплекса «Искандер», как и KN-23, может оснащаться проникающей, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью.

Судя по кадрам, снятым видеорегистратором машины, видно, что взрыв второй ракеты происходит на уровне земли или на небольшой высоте — не так, как обычно взрывается кассетная боевая часть.

Кассетные боевые части рассеивают на большой площади много маленьких суббоеприпасов, и их можно отличить по многочисленным небольшим взрывам.

При этом осколочно-фугасная боевая часть оснащена многочисленными поражающими элементами, следы которых заметны на стенах домов на кадрах, снятых после первого и второго взрывов.

Кроме того, если изначально российские военные задумывали удар по зданию, то в такой ситуации кассетная боевая часть была бы намного менее эффективной, чем осколочно-фугасная или проникающая.

При использовании кассетных боеприпасов нередко часть небольших суббоеприпасов не взрывается, оставаясь на земле. Если бы на месте были найдены такие предметы, то, вероятно, их фотографии бы уже опубликовали в украинских соцсетях.

Проникающая боевая часть обычно используется против хорошо укрепленных или углубленных целей, и в таком ударе тоже была бы менее эффективна.

Поэтому, судя по видео- и фотосъемкам, а также исходя из логики, можно сделать вывод, что это были скорее осколочно-фугасные боевые части.

Удар по городу

Министерство обороны России утверждает, что целью удара было совещание командного состава ВСУ.

«Вчера Вооружёнными силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесён удар двумя оперативно-тактическими ракетами „Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы „Северск"», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Украина это утверждение пока не комментировала. Неофициально украинские источники сообщали, что в городе могло проходить построение военных. Никаких явных признаков такого события на видеозаписях с места ударов не видно.

Однако некоторые украинские чиновники и блогеры заявили, что в Сумах действительно накануне проходило мероприятие с участием военных.

Депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, ранее входившая в состав оборонного комитета Верховной рады, через два часа после трагедии написала, что российская армия нанесла удар из-за запланированного награждения украинских военных по случаю годовщины местной бригады ВСУ.

«Не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова россияне имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение», — написала депутат после удара по Сумам. Она также отметила, что награждение должно было состояться в центре города в подземном укрытии.

Безуглая возложила ответственность за это на Генштаб, командование Сухопутных войск и областную военную администрацию. При этом она отметила, что это не умаляет преступления российских военных, нанесших удар по гражданским лицам.

О собрании военных в Сумах написал и глава Конотопа — второго по размеру города области — Артем Семенихин.

«Он (глава Сумской ОВА Владимир Артюх — Би-би-си) организовал здесь вручение грамот и медалей нашим ребятам-героям из 117-й бригады, уже все об этом говорят. И это неправда, что здесь ничего не было. Было. Слава богу, никто из военных не пострадал, они были все в укрытии», — написал Семенихин.

Украинская служба Би-би-си обратилась за комментарием к представителям Генштаба ВСУ по поводу возможного собрания военных в Сумах 13 апреля, однако ответа пока не получила.

В свою очередь, собеседник Украинской службы Би-би-си в командовании Сухопутных войск заверил, что «командование сухопутных войск не инициировало и не проводило никаких мероприятий в Сумах».

Украинская служба Би-би-си также связалась с Сумской областной военной администрацией, там обещали ответить позже.

Военный блогер, главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов рассказал, что, по его информации, среди 34 погибших есть двое военных, но к предполагаемому мероприятию они никакого отношения не имели, уверяет он. «Они проезжали в машине в момент ракетного удара и попали под обломки российского Искандера», — сообщил Бутусов.

Ссылаясь на собственные источники, Юрий Бутусов сообщил, что награждение действительно должно было состояться в 10 утра в помещении Конгресс-центра СумГУ, на него прибыло около 20 человек в гражданской форме, которые не привлекали к себе внимания.

Места взрывов от двух ракет находятся на расстоянии примерно 140 метров друг от друга. В обоих зданиях, разрушенных в результате взрывов, находятся залы для мероприятий — первая ракета попала в конгресс-холл, вторая — в здание с актовым залом университета.

При этом заявленная точность ракет «Искандер» довольно высока. Издание Министерства обороны России — еженедельник «Звезда» — пишет, что круговое вероятное отклонение (то есть расстояние, на которое она может отклониться от цели) ракеты 9М723 составляет 5-7 метров.

Поэтому логично предположить, что обе ракеты попали в цели, координаты которых были заложены в их систему наведения. В таком случае твердой уверенности в том, где якобы проходило совещание, у ракетчиков не было.

«Искандер-М» — система с оперативно-тактической баллистической ракетой, которую, во-первых, очень трудно перехватить. Она построена с применением технологии снижения радиолокационной заметности и оснащена системами преодоления ПВО.

Кроме того, максимальная дальность ракеты в 500 километров почти не дает шансов объявить воздушную тревогу — баллистическая ракета летит слишком быстро, чтобы успеть на нее отреагировать.

Масса боевой части ракеты 9М723 составляет 480 килограммов. Это не «чистый» вес взрывчатки, но она все равно оснащена сотнями килограммов мощного взрывчатого вещества и поражающих элементов, которые не оставляют шансов людям выжить на открытом пространстве или в слабозащищенном гражданском транспорте.

Взрыв такого количества взрывчатки даже в случае точного попадания в здания в центре густонаселенного города в воскресенье утром не может не привести к гибели мирных людей.