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Премьер Литвы намерен посетить США вместе с коллегами из Северных и Балтийских стран

Редакция PRESS 20 февраля, 2025 13:57

Мир 0 комментариев

LETA

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что в ближайшем будущем намерен отправиться в Соединенные Штаты Америки (США) вместе со своими коллегами из Северных и Балтийских государств.

"Наши добрые отношения, наш формат сотрудничества между Балтийскими и Северными странами, я считаю, откроют многие двери в США, в Вашингтоне", - сказал Палуцкас на пресс-конференции в Риге после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней в четверг.

"Мы постараемся осуществить наш совместный визит в США в ближайшем будущем", - добавил он.

Премьер сказал это на фоне продолжающихся в Европе дискуссий относительно запланированных президентом США Дональдом Трампом мирных переговоров с Россией, в которых, как опасаются в столицах континента, ни Украина, ни Европейский союз участвовать не будут.

"Мы подчеркиваем, что от привычного нам многостороннего формата обсуждений и отношений наши трансатлантические партнеры, похоже, очень быстро переходят к определенным двусторонним отношениям", - заявил Палуцкас.

"Именно поэтому сильная позиция для нашего региона крайне важна, не просто позиция, но и стремление оправдать ожидания наших партнеров", - сказал он.

Премьер утверждает, что "обстановка на геополитическом фронте меняется довольно быстро" и на это невозможно не реагировать.

"Некоторые политические лидеры Европы выбирают определенный путь морализаторства или критики, но самое главное - понять интересы наших стран и региона и попытаться реализовать их в новом свете", - отметил глава правительства.

По его словам, во время своего первого срока Трамп призвал европейские страны приложить усилия для укрепления собственной обороны за счет увеличения ее финансирования.

"Я могу порадоваться, что страны Балтии и Польша демонстрируют эти усилия, долгое время придерживавшиеся нейтралитета Швеция и Финляндия вступили в НАТО, поэтому у нас есть полное моральное право разговаривать и надеяться, что интересы нашего региона будут прочно стоять в политической повестке дня США", - сказал Палуцкас.

В группу Северных и Балтийских стран (NB8) входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

В Европе также высказываются опасения, что США могут вывести часть своих войск с континента, сосредоточившись на Индо-Тихоокеанском регионе.

Премьер Латвии Эвика Силиня сказала журналистам на пресс-конференции во вторник, что никаких переговоров относительно возможного вывода военных США из стран Балтии не проводилось и не начато.

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