«Несомненно, бюрократию нужно менять. Здесь вполне уместным стало бы хорошее гражданское неповиновение — если бы мы начали протестовать против чрезмерно тяжеловесных, излишне бюрократических предписаний. Неважно, идут ли они из Брюсселя или из Риги — но начать их понемногу игнорировать и протестовать против них», — говорит Репше.

В качестве примера он приводит европейских бюрократов, внедривших различные регламенты по обработке данных, что, по его словам, «испортило миллионам людей во всём мире опыт пользования интернетом». Речь идёт о всплывающих окнах с просьбами согласиться с использованием файлов cookie и тому подобным.

По словам Репше, «евробюрократы и не собираются ничего исправлять», но владельцы сайтов, по его мнению, «должны игнорировать эти регламенты и отключить их».

«Да, это неповиновение европейским законам и бюрократии, но определённое гражданское неповиновение необходимо, когда бюрократы творят глупости. Нельзя слепо следовать за ними», — подчёркивает он.

При этом Репше уточняет, что он ни в коем случае не призывает к тотальному нарушению законов.