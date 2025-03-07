Почему Европа терпит пророссийскую Венгрию: Силиня

Комментируя неспособность стран ЕС договориться о дальнейшей поддержке Украины из-за противодействия Венгрии, Силиня сказала, что страны готовились к такому исходу. "Не секрет, что Венгрия заранее заявила, что не будет едина по Украине", - сказала премьер-министр, подчеркнув, что найдено решение, чтобы показать, что 26 стран едины в своей позиции.

"Венгрия в любом случае не изменит своей позиции, согласна она или нет, но мы, конечно, не хотим, чтобы в Европе была полностью маргинализированная страна, отданная в руки России. Мы должны понять, что стратегически для нас лучше, чтобы они могли больше взаимодействовать с Европой, чем с Россией", - сказала премьер-министр.

В проекте декларации, который поддержали остальные 26 стран ЕС, подтверждается прежняя позиция ЕС против войны, развязанной Россией, подчеркивается необходимость справедливого и прочного мира и выражается решимость блока продолжать поддерживать Украину, в том числе посредством военной помощи.