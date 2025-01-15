Пенсию задержали на четыре месяца и это не единичный случай: объясняет VSAA

Аванс вместо пенсии

«Если Агентство государственного социального страхования располагает всей необходимой информацией, пенсия назначается в течение одного месяца. В случаях, когда у VSAA еще нет информации о фактически уплаченных работодателем взносах социального страхования за последний месяц, VSAA рассчитывает и выплачивает пенсию авансом, если претендент на пенсию согласен на выплату аванса. Затем рассчитывается полная пенсия и выплачивается разница.

Если информация о трудовом стаже отсутствует или требуется другая дополнительная информация, выплата пенсии может быть отложена до получения VSAA всей запрашиваемой информации, но не более чем на четыре месяца. В этом случае VSAA направит уведомление об отсрочке с указанием причины. Это может произойти, например, если требуется информация из других стран. Если требуемая информация не получена в течение четырех месяцев, VSAA принимает решение о досрочной выплате пенсии на основании имеющейся информации или решение «О продлении срока принятия решения», - объясняет представитель VSAA Ивета Дейне.

Интересуйтесь вовремя!

По закону вы должны подать заявление о назначении пенсии не ранее чем за месяц до даты достижения вами обычного пенсионного возраста. Если вы подаете заявление после достижения пенсионного возраста, вы имеете право на получение пенсии не ранее чем за шесть месяцев от даты подачи заявления.

При приближении пенсионного возраста рекомендуется заблаговременно обратиться в VSAA, чтобы узнать, есть ли у VSAA все необходимые документы, подтверждающие стаж работы, или есть какая-то дополнительная информация, которую можно было бы своевременно уточнить. «В VSAA также объяснят возможный процесс назначения пенсии, если потребуется информация от компетентного органа другой страны», - добавляет Дейне.

Решение принимается VSAA в течение одного месяца с даты получения и регистрации заявления в VSAA. «За исключением ситуаций, когда требуется дополнительная информация, которую невозможно получить в течение одного месяца, и в этом случае, как уже говорилось выше, человек получает уведомление об отсрочке пенсии», - отмечает представитель VSAA.

У 9 000 пенсионеров пенсии превышают 1500 евро

Айя Барча, председатель Латвийской федерации пенсионеров, недавно объяснила, какие изменения ждут пенсионеров в 2025 году.

«Прежде всего, с 1 января этого года необлагаемый минимум для пенсий составляет 1 000 евро. Это изменение касается в основном тех пенсионеров, которые получают пенсию и продолжают работать. Эти 1 000 евро можно разделить на две части: 500 евро в качестве пенсии и 500 евро в качестве зарплаты. Это означает, что подоходный налог уплачивается с той части пенсии, которая превышает 1 000 евро. Кому-то это изменение нравится, а кому-то нет, потому что люди становятся неплательщиками НДС и, следовательно, не имеют права требовать возврата налога от Службы госдоходов. Во-вторых, с 1 октября 2025 года будет проиндексирована та часть пенсии, которая составляет полную сумму средней зарплаты по страховым взносам за предыдущий календарный год. В настоящее время индексируется только половина средней по стране зарплаты по страховым взносам за предыдущий календарный год. Размер получаемой пенсии будет связан с этой индексацией и будет соответствовать установленному законом трудовому стажу. В настоящее время максимальный стаж составляет 45 лет», - говорит г-жа Барча.

Согласно статистике Государственного агентства социального страхования, осенью прошлого года число получателей пенсии по старости в Латвии составило 436 249 человек. 3% получают пенсию в размере менее 200 евро, почти 11% - от 200,01 до 300 евро, почти 36% - от 300,01 до 500 евро, а 51% пенсионеров получают пенсию по старости в размере более 500 евро. Например, в стране насчитывается почти 9000 пенсионеров, получающих пенсию в размере 1500 евро и более.