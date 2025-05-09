«Я предложу все же принять четкое решение о повышение возраста для пенсии по выслуге лет», — сказал министр, отметив, что возраст пенсии по старости в стране увеличен на пять лет, до 65 лет, а пенсии по выслуге лет это не затронуло.

По словам политика изменения должны коснуться всех, кому положена такая «ранняя» пенсия, и он надеется, что осенью решение будет принято.

Он хочет предложить повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет хотя бы на шесть месяцев, и это можно было бы делать 2,5-3 года.

«По отношению к остальным жителям Латвии нечестно, что возраст пенсии по выслуге лет не меняется. Нам очень не хватает работников […]. Если пенсионеры по выслуге будут сидеть дома и ничего не делать, это неправильное решение», — сказал министр, по мнению которого предложенное повышение — способ оставить людей на рынке труда.

Он признает, что вопрос сложный. «Но этот вопрос сейчас находится в Госканцелярии, и я надеюсь, что они смогут его привести в порядок и двинуть дальше», — сказал он, добавив, что на политическом уровне идея пока не обсуждалась.

На то, что бремя пенсий по выслуге лет становится для госбюджета все более тяжелым и что эти пенсии не зависят от размера накопленного пенсионного капитала и не отвечают сути пенсионной политики страны, несколько лет назад отмечал Госконтроль, а до этого Организация экономического сотрудничества и развития.

Хотя пенсия по выслуге лет связана с неспособностью представителей определенных профессий продолжать работу, по данным Госконтроля, в 2020-м семь из 10 ее получателей продолжали работать, в том числе в тех же структурах и в тех же профессиях, таким образом обеспечивая себе дополнительный доход.

На проблемы с пенсиями по выслуге лет внимание обращал Госконтроль, который считает их несправедливыми в отношении остальных пенсионеров. Необходимость ее менять признают и в Межведомственном координационном центре, считая ее нестройной и неэффективной.