Даце Мелбарде напомнила, что последний этап перевода на государственный язык всех школ (тех, где раньше обучение проходило частично на языках нацменьшинств) начнется в сентябре этого года — он коснется третьего, шестого и девятого классов.

На просьбу оценить, как идет этот переход, она признала: «Все очень по-разному, потому что школы разные, и то, насколько успешно дается этот переход, зависит от разных факторов».

Один из таких факторов, по ее словам, распространение латышского языка в конкретном месте, в сообществе. «Там, где латышская идентичность более крепкая, открытая, интегрирующая, у школ этот переход происходит легче. Есть, конечно же, отдельные регионы, где латышская идентичность и пространство латышского языка недостаточно сильны, поэтому там и в школе переход к учёбе на государственном языке даётся сложнее», — сказала министр.

«И, конечно же, очень важным фактором является отношение руководителей школ к этому процессу», — добавила Д. Мелбарде, в качестве удачного примера упомянув Рижскую классическую гимназию, где, по ее словам, было многое сделано еще раньше. Но, говорит она, есть и такие заведения, где реформе сопротивлялись.

«Мы знаем, что ситуации очень разные. В значительной степени всё зависит и от общей культуры в школе, что в целом, как к этому относятся школьные коллективы. И, конечно же, фактор родителей не менее важен, отношения родителей к этому процессу.

Мы осознаём, что ситуация может очень различаться даже в рамках одного города, особенно если мы возьмём Ригу. Я, будучи депутатом Европарламента, бывала в разных школах, в том числе и бывших школах национальных меньшинств, и видела очень разные ситуации. Я разговаривала с детьми, у кого родной язык не латышский. Есть школы, где дети говорят со мной идеально, и те, где большие сложности», — поделилась Мелбарде.

По ее мнению, всегда можно делать больше, чтобы поддержать изучение госязыка среди детей и педагогов, но государство уже делает для этого немало: предлагается дополнительное обучение и лагеря для детей, есть поддержка для обучения педагогов и др.

Она призналась, что хотела бы, чтобы единые детские сады и школы формировались побыстрее, чтобы молодые поколения были интегрированы с раннего детства.

«Но мы находимся в такой ситуации, в которой находимся, и, конечно, нужно эти изменения осуществлять как можно лучше.

Я могу только призвать и родителей, и педагогов стараться идти навстречу, потому что обратно мы эту реформу не повернем.

Эта реформа правильная. Нам как латвийскому государству нужно освободиться от негативных страниц своей истории.

Мы должны быть готовы совместно строить будущее, где мы можем говорить об обществе, которое основано на одних ценностях и говорит на одном государственном языке.

И я хотела бы призвать без иллюзий смотреть на соседа, который находится по ту сторону границы. Нужно осознавать, что, к сожалению, Россия использует русский язык как инструмент для реализации своей агрессивной политики», — сказала министр.