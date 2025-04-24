Поправки в Закон о государственной границе ЛР предусматривают, что участие служащих Государственной пограничной охраны в процессе формирования очереди на внешних рубежах страны более не потребуется. Строгий и бесстрастный алгоритм компьютеров и видеокамер облегчит работу стражей независимости.

К тому же, сколько лишних средств появится в казне, ведь "регистрация транспортного средства в электронной очереди будет платной услугой, которую покрывает водитель, собственник или держатель транспортного средства".

Разумеется, все это происходит — "учитывая на данный миг образовавшуюся геополитическую ситуацию и усиленный контроль грузовых и пассажирских перевозок".

И хотя сколько раз предупреждали компетентные органы ЛР о нежелательности поездок в РФ и Белоруссию, пассажиропоток не сокращается.

И риски гибридных операций

"С образованием очереди транспортных средств могут создаться опасные ситуации, по проезжей части движущиеся крупногабаритные транспортные средства, объезжающие очередь, используя свои легитимные права пересекать внешнюю границу без очереди (напр., грузовые транспортные средства со скоропортящимися грузами, пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные перевозки). Случаи, когда объезжаются другие транспортные средства, порождают конфликтные ситуации.

Также в нынешней геополитической ситуации, одновременное нахождение на автодороге большого количества транспортных средств не может исключить возможных провокаций, угроз безопасности или рисков гибридных нападений", говорится в аннотации к поправкам к закону.

За границу у нас отвечают сразу пять ведомств — МВД, Минфин, Минсообщения, Минземледелия и Министерство умной администрации и регионального развития.

Посовещавшись, чиновники решили возложить все функции дигитализации очередей на кордонах на Латвийский государственный центр радио и телевидения. В принципе, структура опытная, так, в ее активе поддержание системы электронных подписей.

Подсчитано, что сегодня день стояния на границе обходится примерно в 70 евро. А вот введение таксы примерно в районе 10–20 евро, это еще по–божески.

"Плата не предусматривается за пересечение границы, но за регистрацию очереди…" То есть факт оплаты услуги ничего еще не гарантирует.