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Подвергая сомнению вопрос о принадлежности Крыма, мы открываем ад: литовский министр

© LETA 24 апреля, 2025 10:48

Мир 0 комментариев

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что говорить о признании аннексии Крыма невозможно, поскольку это будет противоречить принципам международного права и даст сигнал агрессорам о возможности удерживания за собой оккупированных территорий.

«Можно давать разные оценки (переговорам США и России - BNS), пока нет окончательного соглашения, я бы все равно отнес это скорее к спекуляциям, за исключением той части, где речь идет о соображениях, выходящих за рамки международного права, что могло бы выглядеть как требование. (...) Те вещи, которые идут вразрез с международным правом - аннексия Крыма - это совершенно за рамками, это не про Украину, а про международное право и принципы. (...) Об этом не может быть никаких дискуссий, это опасное место, потому что это посылает сигнал, что, оккупировав территорию и удерживая ее в течение скольких-то лет, можно претендовать на законное владение ею», - заявил глава литовской дипломатии в четверг в эфире радиостанции Ziniu radijas.

«Ставя под сомнение принципы международного права, ставя под сомнение вопрос суверенитета Крыма, мы открываем ад, из которого вылезут такие черти, которых никто не упрячет обратно, и это будет означать, что влияние США и их возможности устанавливать определенные правила, вытекающие из их огромной гиперсилы, снизятся драматически», — сказал он.

Как сообщалось, во вторник издание Financial Times (FT) сообщило, что глава Кремля Владимир Путин предложил остановить вторжение России в Украину на нынешней линии фронта.

Глава России дал понять, что готов отозвать претензии Москвы на части Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья — четыре области, которые Россия частично оккупировала.

По данным FT, взамен США могут согласиться на другие важные требования России, включая признание суверенитета Крымского полуострова, аннексированного в 2014 году, и запрет Украине вступать в НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым «был потерян много лет назад» и «даже не является объектом дискуссий».

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил публикацией в социальных сетях «Крымской декларации» 2018 года, подготовленной тогдашним госсекретарем Трампа Майком Помпео, в которой говорилось, что Вашингтон «отвергает попытку России аннексировать Крым».

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