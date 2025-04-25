А замена дороже и менее эффективна: в Европе хотят запретить использование этанола в чистящих средствах

"Канцерогенные свойства на самом деле не столько у этанола, сколько у продукта его распада – ацетальдегида, который действительно вредный, и это доказано. Насколько я понимаю, сейчас перед Евросоюзом стоит задача – доказать степень его опасности, определить концентрацию, узнать, какие способы проникновения в тело человека наиболее опасны", - объясняет химик Эрнест Бондаренко.

Если Европейское агентство по химикатам запретит этанол, его перестанут использовать в моющих и чистящих средствах, фармацевтических препаратах, косметике, а на немногие оставшиеся области применения будут наложены жесткие ограничения.

Этанол широко используется в бытовой химии, и ему нет альтернатив с аналогичными свойствами. Этанол особенно важен в сфере здравоохранения, так как ни одно другое вещество не способно столь же эффективно остановить распространение инфекций. Его добавляют в чистящие и фармацевтические средства, а также средства по уходу, используют в пищевой, парфюмерной и других отраслях. ВОЗ рекомендует дезинфицирующие средства на основе этанола как золотой стандарт гигиены рук.

Председатель совета эстонского производителя бытовой химии - компании Chemi-Pharm - Андрес Олтьер говорит, что этанол гораздо эффективнее пропанола, который тоже ходит в группу спиртов и под запрет не попадает. Однако действие пропанола, производимого синтетическим путем, в борьбе с вирусами слабее, он также обладает сильным запахом. Кроме того, этанол дешевле пропанола.

Союз химической промышленности Эстонии направил министерствам обращение, подчеркнув, что запрет на использование этанола в чистящих средствах – еще один пример чрезмерного регулирования, которое нанесет ущерб не только химической промышленности, но и обществу в целом, и здоровью людей в частности. Кроме того, пострадает конкурентоспособность Европы в целом, поскольку за пределами ЕС такой реклассификации не будет.